  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

توقیف خودرو شوتی با ۲۰۰ میلیون ریال خلافی در هرمزگان

توقیف خودرو شوتی با ۲۰۰ میلیون ریال خلافی در هرمزگان

بندرعباس-رئیس پلیس راه استان هرمزگان، از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو سمند شوتی با ۲۰۰ میلیون ریال خلافی در یکی از محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست رئیس پلیس راه استان هرمزگان در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس راه بندرعباس – حاجی آباد در اجرای طرح ارتقا امنیت ترافیکی و انتظام بخشی به عبور و مرور حین گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه خودرو سواری سمند پلاک مخدوش مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف که برابر استعلام صورت گرفته مشخص شد که این خودرو در قاچاق سوخت فعالیت داشته و دارای ۲۰۰ میلیون ریال خلافی می‌باشد که راننده جهت رهایی از قانون و جلوگیری از انتقال خودرو به پارکینگ یک قطعه سکه تمام به مأموران پیشنهاد کرد که مأموران وظیفه شناس و صحیح العمل ضمن رد رشوه مراتب را به همراه مورد پیشنهادی صورت جلسه کردند.

حق پرست با تأکید به اینکه رعایت نظم و انضباط ترافیکی از جمله مواردی است که آحاد جامعه باید نسبت به آن کوشا بوده و یاریگر پلیس باشند، خاطر نشان کرد: خودرو توقیفی به استناد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال و راننده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان، به عموم رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه خودرویی توصیه کرد چنانچه وسیله نقلیه آنان به هر دلیل دارای توقیف قضائی می‌باشد، قبل از هر اقدام و استفاده از خودرو نسبت به رفع توقیف آن از مراجع ذیصلاح مربوطه اقدام کنند.

کد خبر 6589158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها