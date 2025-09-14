توقیف خودرو شوتی با ۲۰۰ میلیون ریال خلافی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست رئیس پلیس راه استان هرمزگان در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس راه بندرعباس – حاجی آباد در اجرای طرح ارتقا امنیت ترافیکی و انتظام بخشی به عبور و مرور حین گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه خودرو سواری سمند پلاک مخدوش مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف که برابر استعلام صورت گرفته مشخص شد که این خودرو در قاچاق سوخت فعالیت داشته و دارای ۲۰۰ میلیون ریال خلافی می‌باشد که راننده جهت رهایی از قانون و جلوگیری از انتقال خودرو به پارکینگ یک قطعه سکه تمام به مأموران پیشنهاد کرد که مأموران وظیفه شناس و صحیح العمل ضمن رد رشوه مراتب را به همراه مورد پیشنهادی صورت جلسه کردند.

حق پرست با تأکید به اینکه رعایت نظم و انضباط ترافیکی از جمله مواردی است که آحاد جامعه باید نسبت به آن کوشا بوده و یاریگر پلیس باشند، خاطر نشان کرد: خودرو توقیفی به استناد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال و راننده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان، به عموم رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه خودرویی توصیه کرد چنانچه وسیله نقلیه آنان به هر دلیل دارای توقیف قضائی می‌باشد، قبل از هر اقدام و استفاده از خودرو نسبت به رفع توقیف آن از مراجع ذیصلاح مربوطه اقدام کنند.