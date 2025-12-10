به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر مرزبان، در نشست ششمین کمیته بررسی سوانح دریایی با قدردانی از تلاشهای کارکنان حوزه دریایی و سوانح اظهار کرد: حضور در کنار همکاران پرتلاش بنادر جنوبی بهویژه بندرعباس، فرصتی ارزشمند برای مرور دستاوردهای حوزه ایمنی و بررسی راهکارهای ارتقای آن است.
وی با اشاره به اهمیت تجربه و دانش نیروهای دریایی سازمان افزود: سازمان بنادر در مقطع مهمی از تاریخ خود قرار دارد و مسئولان حوزههای تخصصی باید با رویکردی اصلاحمحور در جهت بهبود فرآیندها و بهرهگیری از توان کارشناسی موجود گام بردارند.
رئیس کمیته بررسی سوانح دریایی ستاد همچنین با ذکر مثالی از حادثه تاریخی کشتی تایتانیک، به نقش خطاهای انسانی در بروز سوانح دریایی اشاره و خاطرنشان کرد: بررسی علتهای بروز حوادث، فرصتی است برای اصلاح ساختارها و پیشگیری از تکرار رویدادهای مشابه در آینده است.
مرزبان با اشاره به شرایط ویژه کنونی در بنادر کشور گفت: امروز فرصتی کمنظیر برای بازنگری در ساختارها، تقویت مسئولیتپذیری و ارتقای ایمنی دریایی فراهم شده است که باید از آن برای دستیابی به تحول اساسی در مدیریت سواحل و دریا استفاده شود.
وی اضافه کرد: فرصتی که امروز در بنادر کشور ایجاد شده، موقعیتی بینظیر است و مدیران باید از آن برای تعمیق فرهنگ ایمنی، تقویت مسئولیتپذیری و ارتقای دانش تخصصی استفاده کنند.
