۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸

کشف محموله ۲۱۳ کیلوگرمی موادمخدر در سراوان

زاهدان - تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراوان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت باند مسلح و سازمان یافته قاچاق، موفق به کشف ۲۱۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

سردار علیرضا دلیری جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراوان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت باند مسلح و سازمان یافته قاچاق در این شهرستان مطلع و با رصد لحظه به لحظه تحرکات، محل اختفا سوداگران مرگ را شناسایی کردند.

وی ادامه داد: سوداگران مرگ که در مواجهه با مأموران پلیس تاب مقابله نداشتند و با رها کردن مواد افیونی به اطراف متواری که در مجموع ۲۱۳ کیلوگرم مواد افیونی از نوع تریاک کشف و اقدامات پلیسی جهت شناسایی و دستگیری قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: مقابله با سوداگران مرگ از اولویتهای پلیس در کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.

