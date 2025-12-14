به گزارش خبرگزاری مهر، رضانواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با بیان اینکه تمایل مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی افزایش یافته است، گفت: پس از افزایش قیمت کارت آزاد جایگاهها، تمایل مردم از کارت سوخت شخصی رشد خوبی داشته و استفاده از کارت آزاد جایگاهها کاهش یافته است.
وی افزود: از روز شنبه، پس از افزایش قیمت کارت آزاد جایگاهها، بسیاری از مردم بنا به اظهار خود و آمار موجود، پس از ماهها دوباره از کارت سوخت شخصی خود استفاده میکنند و تفاوت قیمت میان کارت شخصی و کارت آزاد را دلیل این اقدام عنوان میکنند.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور بیان کرد: در صورت ادامه روند فعلی، شاهد کاهش روزافزون استفاده از کارت اضطراری جایگاهها خواهیم بود و هدف اصلی دولت از مصوبه محقق میشود. بر اساس پیشبینیها، حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد دارندگان خودرو نیاز به مازاد بر سهمیه کارت سوخت خواهند داشت که هماکنون به این آمار نزدیک شدهایم و امکان پاسخگویی جایگاههای سوخت در زمینه استفاده از کارت آزاد راحتتر میشود.
نواز ادامه داد: قبل و بعد از اجرای مصوبه افزایش غیرعادی مصرف مشاهده نشد و در برخی شهرها با کاهش فروش نیز مواجه بودیم. برنامهریزی دقیقی از سوی دولت و مجموعه وزارت نفت جهت اجرای مصوبه انجام شده بود و محرمانه نکردن مصوبه توسط دولت، اطلاع به مردم، حمایت از تا کسیهای اینترنتی و استفاده از سناریویی که فشار اقتصادی به دهکهای پایین را پررنگ نمیکند از محاسن مصوبه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رویه فعلی نشان میدهد دولت مسیر توجه به انتقادات و معایب و هرنوع اصلاح را باز گذاشته است. حتی یک مورد هم اختلال یا مشکل قبل، حین یا پس از اجرا گزارش نشد و همکاری مردم بسیار خوب بود
