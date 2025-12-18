  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی؛ کارت سوخت حذف نمی‌شود

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: با اجرای آئین‌نامه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، کارت سوخت حذف نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور اظهار کرد: در آئین‌نامه‌ای که هیئت وزیران ابلاغ کرده یک سوئیچ سوخت با همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط ایجاد می‌شود که از طریق درگاه‌های پرداخت بانکی یارانه سوخت را در هنگام پرداخت بهای آن برای هر مالک خودرو محاسبه می‌کنند.

وی افزود: ولی همچنان امکان سوخت‌گیری و محاسبه میزان لیتراژ با کارت سوخت انجام خواهد شد.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور ادامه داد: در واقع با اجرای آئین‌نامه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، کارت سوخت حذف نمی‌شود.

نواز در پایان خاطرنشان کرد: ابتدا باید زیرساخت‌ها برای اجرای این آئین نامه فراهم شود و سپس به مرحله اجرای آزمایشی خواهد رسید.

کد خبر 6693712
زهره آقاجانی

