ظرفیت تولید برق خورشیدی در زنجان به ۱۵۰۰ مگاوات افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش در نشست هم‌اندیشی و بررسی نحوه اجرای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی استان، با ارائه گزارشی از وضعیت انرژی پاک در زنجان اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های به‌عمل‌آمده، ۲۷ مگاوات برق خورشیدی در استان به شبکه سراسری تزریق می‌شود و با تکمیل طرح‌های در دست اقدام، این میزان به ۱۵۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت. این هدف‌گذاری یک ظرفیت راهبردی و زیرساختی برای آینده انرژی استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد مناسب استان در ماه‌های گذشته افزود: زنجان در شرایط بحرانی کشور، کمترین میزان ناپایداری را در شبکه برق تجربه کرد و هیچ‌گونه قطعی طولانی‌مدت گزارش نشد. این موضوع نشان می‌دهد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های هیبریدی و سرمایه‌گذاری در این بخش تا چه حد برای پایداری شبکه حیاتی است.

معاون عمرانی استانداری زنجان با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های حیاتی استان در مدیریت بار شبکه برق به نحو احسن عمل کردند، گفت: رویکرد ما در توسعه نیروگاه‌ها، ارتقای پایداری شبکه و افزایش تاب‌آوری استان است و تمامی اقدامات باید در چارچوب اصول پدافند غیرعامل اجرا شود.

بیات‌منش تعیین نقاط پایلوت در هر استان را اقدامی ضروری در مسیر مدیریت هزینه‌ها و افزایش اثربخشی پروژه‌ها دانست و توضیح داد: لازم است در هر استان چند نقطه به‌عنوان پایلوت مشخص شود تا نیروگاه‌های خورشیدی و هیبریدی ابتدا در این مناطق به‌صورت الگو اجرا و سپس به سایر نقاط تعمیم داده شوند.

وی با اشاره به ناترازی‌های موجود در بخش انرژی کشور خاطرنشان کرد: آینده پایدار انرژی تنها با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، بهره‌گیری از تجهیزات هیبریدی، استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان و رعایت کامل الزامات پدافند غیرعامل قابل تضمین است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان در حوزه تابش خورشید، ایجاد زیرساخت‌های تولید برق پاک نه تنها پاسخ‌گوی نیاز داخلی است بلکه می‌تواند زمینه‌ساز جهشی بزرگ در مسیر سرمایه‌گذاری‌های جدید و تولید انرژی پایدار باشد.