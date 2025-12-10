به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک در حاشیه معرفی ثریا آقایی به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک گفت: جلسه‌ای که به طور رسمی در لوزان سوئیس برگزار شد هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به این نتیجه رسید که به ایران پستی دیگر غیر از عضو کمیسیون ورزشکاران بدهد. آنها امروز پذیرفتند خانم آقایی عضو کمیته بین‌المللی IOC هم شود . ۲۱ سال چنین پستی نداشتیم و در طول تاریخ هم تنها دو نفر از ایران داشتند. امروز دختر ایرانی که ورزشکار و قهرمان و یک مربی است انتخاب شد. ایران شایستگی چنین پستی را داشت و حسرت می‌خوردیم چرا سکوی بین‌المللی اینچنینی را نداشتیم و در شب ولادت حضرت زهرا (س) خبر خوبی بود که به تمام ایرانیان سراسر جهان رسید.

رئیس کمیته ملی المپیک درباره رفتارهای تبعیض‌آمیز دولت آمریکا در صدور روادید برای تیم ملی فوتبال و همچنین پس از آن برگزاری رقابت‌های المپیک لس‌آنجلس تصریح کرد: در خصوص المپیک خیالتان راحت باشد که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و مشکلی پیش نمی‌آید. چون کمیته ملی المپیک با دولت آمریکا مکاتبه انجام دادند که اگر می‌خواهید میزبانی کنید مسائل سیاسی را دخالت دهید. این قول را به ما داده اند که هیچ مشکلی در این زمینه رخ نمی‌دهد. من خوش‌بینم که برای المپیک اتفاقی نمی‌افتد اما درباره فوتبال اطلاع زیادی ندارم.

خسروی وفا درباره نگرانی‌ها در خصوص احتمال از دست دادن ناگهانی پست ثریا آقایی گفت: کمی نگرانی کمتری داریم. تعداد قبلی کسانی بودند که به واسطه سمت المپیک در جایگاه قرار می‌گرفتند اما خانم آقایی به خاطر ورزشکار بودن در چنین جایگاهی قرار گرفت و نمی‌تواند اتفاق بیفتد. کسی نمی‌تواند هوس کند به کمیسیون ورزشکاران المپیک وارد شود. او باید رأی بیاورد یا رئیس IOC از حوزه اختیاراتش استفاده کند.