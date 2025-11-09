دیدار رئیس ایپس آسیا با رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، در حاشیه مجمع عمومی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان، هی دون جانگ رئیس ایپس آسیا و نایب رئیس انجمن جهانی ورزشی نویسان AIPS و عبدالحمید احمدی عضو هیئت رئیسه انجمن جهانی و رئیس انجمن ایران با محمود خسروی وفا و مهدی علی نژاد رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران دیدار و گفتگو کردند.

هی دون جانگ با اشاره به جایگاه ایران در ایپس آسیا و انجمن جهانی، ضمن قدردانی از حمایت های کمیته ملی المپیک از رسانه ها و روزنامه نگاران ورزشی، بر آمادگی ایپس آسیا در جهت تعامل و همکاری هرچه بیشتر با ایران تأکید کرد.

همزمان با برگزاری این بازی‌ها و به دعوت وزارت ورزش عربستان، رئیس و دبیرکل ایپس آسیا، رئیس و دبیرکل ایپس آفریقا، ‌به همراه تعدادی از اعضای هیئت رئیسه ایپس و نمایندگانی از انجمن های کشورهای آسیایی و آفریقایی در این بازی‌ها حضور دارند.