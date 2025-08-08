خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: کردستان سرزمینی از بزرگان و دلیرمردانی است که همواره در شرایط حساس کشور حامی مردم و هموطنان بوده‌اند.

این روحیه در حوادث و وقایع مختلف، از بلایای طبیعی گرفته تا شرایط خاص اجتماعی و امنیتی، تجلی یافته و نام کردستان را در زمره استان‌های پیشگام در کمک‌رسانی و حمایت از همنوعان قرار داده است.

در مقاطع حساس و بحرانی، مردم غیور کردستان با بسیج همگانی و تشکیل گروه‌های خودجوش مردمی، در صف اول امدادرسانی قرار گرفته‌اند.

این حضور فعال، شامل ارائه کمک‌های مادی و معنوی، برپایی چادرهای اسکان و پذیرایی، تأمین بسته‌های غذایی و بهداشتی، و سازماندهی نیروهای داوطلب برای خدمات‌رسانی در مناطق آسیب‌دیده می‌شود.

توانمندی مردم کردستان در مدیریت بحران و ارائه خدمات مؤثر، بارها مورد تقدیر قرار گرفته و نمونه‌ای موفق از مشارکت اجتماعی در حل مشکلات محسوب می‌شود.

نیروهای مردمی همواره در شرایط حساس کشور پای کار هستند

هوشنگ الوندیان رابط و فعال اجتماعی، فرهنگی و بازنشسته فرهنگی ساکن بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح اقدامات و سازماندهی‌های مردمی شهرستان بیجار در جریان «جنگ ۱۲ روزه» رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و این شهرستان را نمونه‌ای موفق در بسیج ظرفیت‌های مردمی در شرایط بحران معرفی کرد.

الوندیان اظهار کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم اعم از زن و مرد، جوان و پیر، در قالب گروه‌های خودجوش در شهر و روستاهای شهرستان بیجار به میدان آمدند.

وی افزود: از جمله اقدامات شاخص این گروه‌های مردمی می‌توان به اعزام داوطلبانه نیروهای مردمی و بازنشستگان انتظامی به مناطق مرزی و همچنین تهیه تانکرهای آب برای مقابله با قطعی‌های احتمالی اشاره کرد.

وی افزود: در این دوران، سه راهی‌های بیجار، زنجان و سنندج میزبان ایستگاه‌های پذیرایی مردمی بودند که با غذا و شربت از مسافران و در راه‌ماندگان پذیرایی می‌کردند.

الوندیان بیان کرد: چهار ماما و گروهی از کادر درمان شامل پزشک، پرستار و دکتر نیز برای ارائه خدمات درمانی ساماندهی شدند تا در مواقع ضرورت از کمک‌های آنها بهره برد.

این مسئول فرهنگی از جذب ۴۰ موتورسوار برای راهنمایی و هدایت مسافران، و همچنین آماده‌سازی خودروهای باری نظیر وانت، نیسان و مینی‌بوس برای تسهیل حمل‌ونقل و انتقال مصدومان در مواقع ضروری خبر داد.

الوندیان همچنین به حضور نیروهای مردمی در پمپ‌بنزین‌ها اشاره کرد که با استفاده از کارت سوخت، بنزین رایگان در اختیار نیازمندان قرار می‌دادند تا از ایجاد صف‌های طولانی جلوگیری شود.

استفاده از ظرفیت مساجد برای تبیین گری و آموزش در دوران جنگ ۱۲ روزه

وی با بیان اینکه تعدادی از مساجد و مدارس هم برای اسکان اضطراری آماده شده بودند، تأکید کرد: در حال حاضر نیز از ظرفیت مساجد برای آموزش، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و تبیین‌گری استفاده می‌شود؛ و این رویکرد در طول جنگ ۱۲ روزه نیز با جدیت دنبال می‌شد و امروز هم همچنان تبیین‌گری دنبال می‌شود.

وی همچنین به هماهنگی با کشاورزان برای برداشت زودهنگام محصولات اشاره کرد و این اقدامات را بسیار مؤثر و مورد استقبال عمومی دانست.

الوندیان خاطرنشان کرد: این گروه مردمی با کسب تجربیات ارزشمند در آن دوران، اکنون آمادگی لازم را برای خدمت‌رسانی بهتر در بحران‌های احتمالی آینده داراست و بازنشستگان فرهنگی عضو این گروه نیز در حال حاضر به افراد بی‌بضاعت تدریس می‌کنند.

راه‌اندازی نانوایی‌های سیار

فعال فرهنگی کرد همچنین به راه‌اندازی نانوایی سیار و تغییر کاربری برخی نانوایی‌ها برای پخت نان در دوران بحران اشاره کرد و گفت: تمامی این اقدامات مجموعاً باعث شد که بیجار در سطح استان به عنوان یک شهر نمونه در اقدامات مردمی شناخته شود.

وی همچنین به گروه‌بندی اقشار مختلف نظیر جوشکاران، آتش‌نشانان، پرستاران و نیروهای مردمی فعال محیط زیست برای ارائه خدمات جامع به مردم اشاره کرد و افزود: انتقال بیماران روستایی به مراکز درمانی، مدرسه‌سازی و انجام ایزوگام روستاها از جمله فعالیت‌های پیشین این گروه مردمی بوده و امروز نیز انتظار حمایت‌های بیشتری برای تداوم این خدمات داریم.