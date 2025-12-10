  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

درخشش ۷ عضو دانشگاه تحصیلات تکمیلی در جشنواره پژوهش و فناوری کرمان

درخشش ۷ عضو دانشگاه تحصیلات تکمیلی در جشنواره پژوهش و فناوری کرمان

کرمان- رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان گفت: هفت نفر از اعضای این دانشگاه در جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان کرمان موفق به کسب عناوین برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محبی، گفت: سه عضو هیئت علمی، دو دانشجوی کارشناسی ارشد و دو یاور علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان توانستند عناوین «پژوهشگر برتر»، «فناور برتر» و «دانشجوی برتر» این جشنواره پژوهش و فناوری استان کرمان را به خود اختصاص دهند.

وی با تبریک به برگزیدگان، پژوهش و فناوری را از ارکان اصلی توسعه علمی و حل مسائل کشور دانست و افزود: موفقیت‌های اعضای این دانشگاه نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی این مجموعه است.

گفتنی است مهدی رحیمی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی، سجاد بصیریان و امیررضا خوشحال دانشجویان کارشناسی ارشد، الهام سمیعی کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم محیطی و محمدکاظم صالحی کارشناس پژوهشی پژوهشکده انرژی، موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر استانی شدند.

همچنین حمیدرضا ناجی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مسعود رضایی‌زاده عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مواد به عنوان فناوران برتر استانی معرفی شدند.

آئین تجلیل از پژوهشگران برتر استان کرمان، امروز ۱۹ آذرماه در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

