رونمایی از پوستر نخستین جشنواره پژوهشی«دانشجو خلاق؛ کرمان برفراز»

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور استاندار کرمان و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاجقاسم سلیمانی، نخستین پوستر جشنواره پژوهشی «دانشجو خلاق؛ کرمان برفراز» با همکاری گروه مشاوران جوان استاندار و تشکلهای اسلامی دانشگاه آزاد کرمان رونمایی شد.
این جشنواره که با هدف تقویت پژوهشهای مسألهمحور، شناسایی ایدههای نو و حمایت از ظرفیتهای علمی و خلاقانه دانشجویان استان کرمان طراحی شده، در پنج محور تخصصی و ۲۵ موضوع پژوهشی فعالیت میکند.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، آئین افتتاحیه جشنواره اول دیماه ۱۴۰۴ برگزار و اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز در روز در ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ انجام میگیرد.
جشنواره «دانشجو خلاق؛ کرمان برفراز» با هدف پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی استان کرمان، هدایت پژوهشها به سمت حل مسائل اولویت دار و تقویت نقشآفرینی دانشجویان در مسیر توسعه کرمان برگزار میشود.
