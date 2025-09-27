استاندار کرمان: اقتصاد دانش بنیان موتور محرکه توسعه کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر شنبه در نشست کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان کرمان، با اشاره به اهمیت اکو سیستم فناوری و نوآوری کرمان، بر نقش حیاتی اقتصاد دانشبنیان به عنوان موتور محرکه توسعه استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اکوسیستم فناوری و نوآوری نمادی از همافزایی عناصر توسعه است، گفت: در این راستا، همکاری و نقشآفرینی همه ارکان ضروری است و هر اقدامی که موجب تضعیف انرژی و همبستگی این مجموعه شود، پذیرفتنی نخواهد بود.
استاندارکرمان با قدردانی از اقدامات شهرداری در حوزه اقتصاد دانشبنیان، اظهار داشت: شهرداری کارهای ارزشمندی را در این زمینه آغاز کرده است و باید فضا و فرصتهای لازم برای نقشآفرینی بیشتر فراهم شود.
وی با تأکید بر نقش همه دستگاهها در پیشبرد این مسیر افزود: دستگاهها باید به صورت داوطلبانه از فعالیتهای دانشبنیان حمایت کنند؛ چراکه این عرصه جایی است که فارغ از وظایف و مسئولیتهای اداری، باید برای رشد و توسعه آن تلاش کرد.
طالبی، با اشاره به اهمیت توسعه شرکتهای دانشبنیان، اظهار کرد: مباحث کیفی در این حوزه برای ما اولویت دارد، اما در کنار آن، رشد کمی و افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان نیز اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: فعال بودن مراکز رشد در همه شهرستانها ضروری است و باید این مسئولیت به فرمانداران واگذار شود تا هم زمینه لازم برای استقرار این مراکز را فراهم کنند و هم با جدیت پیگیری کنند که شرکتهای دانشبنیان در شهرستانها شکل بگیرند.
وی با تأکید بر لزوم درگیر شدن مدیران و نیروها در موضوع اقتصاد دانشبنیان گفت: همینکه ذهن فرمانداران درگیر این موضوع شود، ظرفیتهای موجود برای شرکتهای دانشبنیان بررسی شود و در این مسیر حرکت کنند، میتواند نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.
استاندار کرمان همچنین در خصوص حوزه فعالیت شرکتهای دانشبنیان تصریح کرد: ضروری است بهصورت فوری کمیتهای تشکیل شود تا راهکارهای حمایت کوتاهمدت از این شرکتها را بررسی کرده و در نهایت، مسیر بهرهگیری از ظرفیتهای استان را مشخص کند
طالبی، با بیان اینکه نقش اصلی دستگاهها در حوزه دانشبنیان، تسهیلگری است، گفت: قرار نیست همه شرایط آماده و بدون تلاش در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار گیرد، بلکه ما باید زمینه فعالیت و رشد آنها را فراهم کنیم.
وی افزود: ضروری است کمیتهای چابک با هماهنگی دستگاهها و دفتر اقتصادی استانداری کرمان تشکیل شود تا فعالیتهای انجامشده جمعبندی و در مسیر فعالسازی و توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان اقدام شود.
استاندارکرمان با اشاره به اولویتهای پژوهشی این استان در حوزههای گردشگری، سرمایهگذاری و اقتصاد دانشبنیان، گفت: در حوزه پژوهش اجازه نخواهیم داد پژوهشی در استان انجام شود که بدون خروجی عملی، در قفسه کتابخانه ادارات باقی بماند.
طالبی، با تأکید بر ضرورت اجرایی بودن تحقیقات افزود: منابع پژوهشی استان کرمان محدود است؛ بنابراین باید عناوین پس از تأیید نهایی، فوراً وارد مرحله اجرا شوندو اگر پژوهشی خروجی و بعد اجرایی نداشته باشد، ادامه آن توجیهی ندارد.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: اگر موضوعات پژوهشی استان بتوانند راهگشا باشند، آمادگی داریم ۲۸۰ میلیارد تومان در این حوزه تأمین کنیم؛ مشروط بر اینکه پژوهشها بر اساس اولویتها تعریف شده و بتوانند گرهای از مشکلات استان کرمان را باز کنند.
طالبی، با اشاره به حمایت از پارکهای دانشگاهی ادامه داد: در زمینه پرداخت اعتبار به پارکها و پارکهای دانشگاهی هیچ محدودیتی وجود ندارد و اگر فعالیتی در این مجموعهها بتواند برای استان کرمان مفید واقع شود، منابع مالی آن را از هر محلی که امکانپذیر باشد، تأمین خواهیم کرد.
وی، تأکید کرد: لازم است انتظارات و پروژههای مورد نظر مشخص شود تا بر اساس ظرفیتهای استان کرمان، موضوع تأمین اعتبار با بنگاههای اقتصادی مطرح شود.
