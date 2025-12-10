به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه با کر استارمر نخست وزیر انگلیس، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و فردریش مرتس صدراعظم آلمان گفتگو کرد.

افراد آگاه به بلومبرگ گفتند که سران ۳ کشور اروپایی مذکور روز چهارشنبه تلفنی با ترامپ در خصوص اوکراین صحبت کردند.

از سوی دیگر، کاخ الیزه، اعلام کرد: نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص جنگ دراوکراین گفتگو کردند.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه در این باره اضافه کرد که این تماس تلفنی ۴۰ دقیقه‌ای بر «تلاش برای پیشرفت» در حل مناقشه بین اوکراین و روسیه متمرکز بود.