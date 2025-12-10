  1. بین الملل
رایزنی ۴۰ دقیقه‌ای مقامات ارشد انگلیس، فرانسه و آلمان با «ترامپ»

کاخ الیزه اعلام کرد: رئیس جمهور فرانسه، نخست‌وزیر انگلیس و صدر اعظم آلمان با رئیس جمهور آمریکا درباره اوکراین به مدت ۴۰ دقیقه گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه با کر استارمر نخست وزیر انگلیس، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و فردریش مرتس صدراعظم آلمان گفتگو کرد.

افراد آگاه به بلومبرگ گفتند که سران ۳ کشور اروپایی مذکور روز چهارشنبه تلفنی با ترامپ در خصوص اوکراین صحبت کردند.

از سوی دیگر، کاخ الیزه، اعلام کرد: نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص جنگ دراوکراین گفتگو کردند.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه در این باره اضافه کرد که این تماس تلفنی ۴۰ دقیقه‌ای بر «تلاش برای پیشرفت» در حل مناقشه بین اوکراین و روسیه متمرکز بود.

    • IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      از ترس نه تنهایی گفتگو میکنند و حضوری ترامپ اینها را خنثی حساب میکند
    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      واقعا ترامپ اینها را خیلی ضایع کرده
    • IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      چیزی عوض داره گله ندارد زمانی آمریکا واسیل وافریقا را مستعمره میکردین الان خودتان مستعمره آمریکا شدین شورای اروپا از هم می پاشد می افتند بجان هم انشاالله

