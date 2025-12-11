شرط و شروط زلنسکی برای برگزاری انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولودیمیر زلنسکی» که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا او را «دیکتاتور بدون انتخابات» نامیده است، بار دیگر شروع به تعیین شرط و شروط برای برگزاری انتخابات کرده است
زلنسکی در سخنرانی آنلاین خطاب به اعضای آنچه «ائتلافِ مایلان» درباره اوکراین نامیده میشود گفت: برای برگزاری انتخابات باید یک مؤلفه امنیتی وجود داشته باشد و آمریکا میتواند در این زمینه کمک کند… باید آتشبس برقرار شود.
وی در ادامه افزود: «میتوانیم تلاش کنیم انتخابات برگزار کنیم… اما برای انجام آن باید شرایط امنیتی فراهم باشد و آمریکا میتواند در این زمینه کمک کند. اگر اکنون برگزاری انتخابات ضروری است، باید دستکم در طول دوره برگزاری انتخابات، آتشبس برقرار شود.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اخیراً بر ضرورت برگزاری انتخابات در اوکراین تأکید کرده و گفته است که میزان حمایت از ولودیمیر زلنسکی به ۴ درصد کاهش یافته است.
پس از این اظهارات، زلنسکی—که دوره ریاستجمهوریاش در ۲۰ مه ۲۰۲۴ به پایان رسیده—اعلام کرد آمادگی برگزاری انتخابات را دارد، اما از آمریکا و متحدان اروپایی آن خواست «تضمینهای امنیتی» لازم را فراهم کنند.
زلنسکی پیشتر بارها تأکید کرده بود که قوانین اوکراین اجازه برگزاری انتخابات در شرایط حکومت نظامی را نمیدهد؛ حکومتی که از فوریه ۲۰۲۲ برقرار شده و هر سه ماه تمدید میشود.
نظر شما