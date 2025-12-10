یورش نظامیان اسرائیلی به یک روستا در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند که گشتی ارتش رژیم صهیونیستی به روستای المشیده در حومه قنیطره یورش برده است.

این منابع از بازداشت یک جوان سوری به دست نظامیان اسرائیلی خبر دادند.

ساعاتی قبل نیز خبرنگار الاخباریه همچنین گزارش داد: نظامیان اسرائیلی محمد القویدر جوان سوری را در جریان یورش به منزلش در منطقه حوض الیرموک در غرب درعا در جنوب سوریه بازداشت کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.