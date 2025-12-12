زخمی شدن ۳۳ تن در انفجاری در درعای سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا که در مدیریت رژیم جولانی است، رئیس بخش بهداشت استان درعای سوریه اعلام کرد: در انفجاری که در یک جشن عروسی در روستای عابدین در حومه غربی درعا در جنوب کشور رخ داد، تاکنون ۳۳ تن زخمی شدند.

این مقام بهداشتی سوری به جزئیات بیشتر این انفجار مشکوک هیچ اشاره‌ای نکرده است.

همزمان با انتشار این خبر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که یک گشت نظامی اسرائیلی وارد روستای عابدین در حومه غربی درعا در جنوب سوریه شده است.

هنوز مشخص نیست که آیا ورود این گشتی نظامی صهیونیستی با انفجار مشکوک در این روستا ارتباط دارد یا خیر.