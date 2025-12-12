  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۰:۵۸

زخمی شدن ۳۳ تن در انفجاری در درعای سوریه

رسانه‌های وابسته به رژیم جولانی از انفجاری مشکوک در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا که در مدیریت رژیم جولانی است، رئیس بخش بهداشت استان درعای سوریه اعلام کرد: در انفجاری که در یک جشن عروسی در روستای عابدین در حومه غربی درعا در جنوب کشور رخ داد، تاکنون ۳۳ تن زخمی شدند.

این مقام بهداشتی سوری به جزئیات بیشتر این انفجار مشکوک هیچ اشاره‌ای نکرده است.

همزمان با انتشار این خبر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که یک گشت نظامی اسرائیلی وارد روستای عابدین در حومه غربی درعا در جنوب سوریه شده است.

هنوز مشخص نیست که آیا ورود این گشتی نظامی صهیونیستی با انفجار مشکوک در این روستا ارتباط دارد یا خیر.

