تحرکات جدید نظامیان رژیم صهیونیستی در حومه قنیطره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی وارد شهرک رویحینه در حومه قنیطره شدند.

نظامیان صهیونیستی ضمن ایجاد ایست بازرسی، اقدام به شلیک منور نیز کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.