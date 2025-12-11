حمله نظامیان صهیونیست به سمت نیروهای سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان موسوم به یونیفل اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به سمت گشتی آنها در نزدیکی منطقه شرده تیراندازی کردند.

این نیروها تاکید کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی با وجود آنکه در جریان حضور این گشتی یونیفل در منطقه بودند به سمت آن تیراندازی کردند.

یونیفل اضافه کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه نیروهای حافظ صلح نقض خطرناک قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت به شمار می‌رود.

این نیروها تاکید کردند که رفتار خصمانه رژیم صهیونیستی و حملات این رژیم علیه نیروهای حافظ صلح باید متوقف شود.

این نخستین باری نیست که اشغالگران صهیونیست به سمت نیروهای سازمان ملل تیراندازی می‌کنند.