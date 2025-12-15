معصومی اصل: حمایت از طرحهای پژوهشی مورد توجه ویژه خیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معصومی‌اصل عصر دوشنبه در نشست خبری «ترجمان دانش» همزمان با هفته پژوهش در دانشکده علوم پزشکی ساوه اظهار کرد: جایگاه پژوهش در دانشگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفت و اکنون به یکی از ارکان اصلی توسعه علمی تبدیل شده است.

وی افزود: بر این اساس، هر ساله بخشی از اعتبارات وزارت بهداشت به پژوهش اختصاص می‌یابد و تلاش می‌شود این منابع به شکل هدفمند در طرح‌های تحقیقاتی هزینه شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با تأکید بر نقش کلیدی پژوهش در توسعه علمی و اجتماعی کشور گفت: توسعه پایدار بدون تقویت پژوهش امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود خیران علاوه بر مشارکت در ساخت مدارس و مراکز درمانی، در حوزه پژوهش نیز سرمایه‌گذاری کنند.

معصومی اصل با اشاره به تغییرات ساختاری در دانشگاه‌ها افزود: تا چند سال پیش هیئت علمی پژوهشی به‌صورت مستقل تعریف نشده بود، اما اکنون اعضای هیئت علمی در دو مسیر آموزشی و پژوهشی فعالیت می‌کنند و برای هرکدام ردیف‌های استخدامی جداگانه پیش‌بینی شده است که این موضوع به تقویت فعالیت‌های پژوهشی کمک شایانی کرده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با تأکید بر ضرورت کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی گفت: پژوهش‌ها باید مسئله‌محور و متناسب با نیازهای واقعی جامعه و صنعت باشند، دانشگاه‌ها زمانی نقش مؤثری در توسعه ایفا می‌کنند که تحقیقات آن‌ها به حل مشکلات موجود و بهبود خدمات و محصولات منجر شود.

معصومی‌اصل ادامه داد: سازمان‌ها و شرکت‌هایی که فاقد واحدهای پژوهشی فعال باشند، به‌تدریج توان رقابت خود را از دست می‌دهند، چرا که پژوهش، شرط نوآوری و ماندگاری در عرصه‌های مختلف است.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه پژوهش تصریح کرد: پژوهش یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعه است و در این مسیر، انتظار است خیران علاوه بر نقش آفرینی در ساخت مدارس و بیمارستان‌ها، به سرمایه‌گذاری در پژوهش نیز توجه ویژه داشته باشند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه از راه‌اندازی ۲ مرکز تحقیقاتی جدید در این دانشکده خبر داد و گفت: افزایش ردیف‌های هیئت علمی پژوهشی در برنامه‌های آینده قرار دارد و دانشجویان نیز تشویق می‌شوند از دوران تحصیل در طرح‌های تحقیقاتی مشارکت فعال داشته باشند.

رسانه‌ها در انتقال دستاوردهای پژوهشی به زبان ساده نقش تعیین‌کننده‌ای دارند

‌معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز اظهار کرد: هفته پژوهش فرصتی برای یادآوری اهمیت دانش و تحقیق در مسیر توسعه است و پژوهش زمانی اثرگذار خواهد بود که نتایج آن در زندگی مردم و تصمیم‌گیری‌ها نمود پیدا کند.

حمیدرضا کوهستانی با اشاره به مفهوم «ترجمان دانش» افزود: ترجمان دانش به معنای انتقال دستاوردهای پژوهشی به زبان ساده و قابل فهم برای مدیران، سیاست‌گذاران و عموم مردم است و رسانه‌ها در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

در پایان این نشست خبری، هشت طرح پژوهشی برتر به حاضران ارائه شد.