بازدید وزیر ورزش از فرایند انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک صبح امروز (جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴) رأس ساعت ۹ به صورت آنلاین و حضوری در محل آکادمی ملی المپیک آغاز شد و تا ساعت ۱۵ ادامه دارد.

صبح امروز احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک، از نزدیک از فرایند انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک بازدید کرد.

همچنین دنیامالی در این بازدید با ثریا آقایی بانوی بدمینتون باز ایران که اخیراً به عنوان یکی از اعضای کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) انتخاب شد، دیدار و گفت‌وگو کرد.

آقایی همچنین عضویت کمیسیون ورزشکاران (IOC) را دارد و بر این اساس در فهرست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ایران هم قرار می‌گیرد.