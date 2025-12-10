به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش محمدزاده پودینه، به مناسبت فرخنده ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام مادر، در نشستی صمیمی با بانوان شاغل در مجموعه شهرداری دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست که با حضور جمعی از بانوان همکار برگزار شد، ابتدا بانوان به بیان مسائل، مشکلات و دیدگاههای خود در حوزههای کاری مختلف پرداختند و دغدغههایشان را با مدیریت شهری در میان گذاشتند.
شهردار ملارد ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و قدردانی از زحمات بانوان، گفت: خوشحالم که امروز در خدمت شما بانوان شریف و پرتلاش هستم. یکی از مهمترین وظایف در مدیریت شهری، شنیدن دغدغههای بانوان است و تلاش خواهیم کرد که در تمامی بخشها عدالت و انصاف رعایت شود.
وی با تأکید بر عدالت سازمانی و شایستهسالاری افزود: همواره تلاش کردهام که در حوزه عدالت و انصاف، تبعیضی قائل نشویم. اصلاح ساختار سازمانی از اولویتهای ماست و موفقیت مدیریت شهری را در گرو شنیدن نظرات و مشارکت همکاران میدانم.
محمدزاده پودینه همچنین از حضور مؤثر بانوان در عرصههای مدیریتی شهرداری ابراز خرسندی کرد و تصریح نمود: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از همکاران شهرداری بانوان هستند و بخش قابل توجهی از پستهای مدیریتی نیز در اختیار آنان قرار دارد. باور دارم فضای کاری باید سالم، عادلانه و مبتنی بر رشد حرفهای باشد.
در پایان این نشست، شهردار ملارد با اهدای لوح سپاس و شاخه گل از تلاشهای بانوان همکار تقدیر به عمل آورد.
نظر شما