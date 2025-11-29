بانوان کارآفرین ملارد محصولات خود را در ۲۲ غرفه عرضه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خلج، ظهر شنبه، در حاشیه افتتاح نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای بانوان ملارد که با رویکرد حمایت از زنان کارآفرین و زنان سرپرست خانوار برگزار شد، اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف تقویت اقتصاد خانواده، ایجاد فرصت‌های برابر برای بانوان و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا در حوزه تولیدات خانگی برپا شده است تا ظرفیت‌های ارزشمند بانوان ملاردی به شکل شایسته معرفی شود.

وی افزود: نخستین دوره این رویداد با مشارکت دستگاه‌ها و ادارات شهرستان و با حضور ۲۲ غرفه فعالیت خود را آغاز کرده و بانوان کارآفرین به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، محصولات خود را در حوزه‌های صنایع‌دستی، هنرهای تجسمی، پوشاک، مواد غذایی و سایر تولیدات خانگی عرضه می‌کنند.

خلج با اشاره به محل برگزاری نمایشگاه بیان کرد: هم‌زمانی این رویداد با ایام منتهی به هفته پژوهش سبب شد این نمایشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شود تا از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه در کنار حمایت‌های اجتماعی برای معرفی و ارتقای محصولات بانوان بهره گرفته شود.

مسئول امور بانوان فرمانداری ملارد با تأکید بر رایگان بودن غرفه‌ها عنوان کرد: اختصاص غرفه‌های رایگان در راستای سیاست‌های حمایتی فرمانداری از زنان کارآفرین انجام شده و حذف موانع مالی مقدمه‌ای برای تحقق حمایت‌های عملی است. این روند با جدیت در دستور کار قرار خواهد داشت.

وی همچنین از تکمیل بانک اطلاعاتی بانوان تولیدکننده شهرستان با مشارکت دستگاه‌های مختلف خبر داد و گفت: مجموعه فرمانداری ملارد با تمام توان به دنبال فراهم‌سازی فرصت‌های جدید برای بانوان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار است و به‌زودی خبرهای خوشی در حوزه توانمندسازی زنان اعلام خواهد شد.