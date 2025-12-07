تاکید شهردار ملارد بر نقش حیاتی واحد مالی در مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش محمدزاده پودینه، به مناسبت گرامیداشت روز حسابدار، در نشستی صمیمانه از تلاش‌های کارکنان واحدهای مالی و درآمد این شهرداری با اهدای لوح سپاس و شاخه گل تقدیر کرد.

پودینه در این مراسم با اشاره به نقش کلیدی حوزه مالی در مدیریت شهری اظهار کرد: واحد مالی از بخش‌های حیاتی شهرداری است و اعتماد عمومی و نظم اداری بر پایه امانت‌داری، انضباط و شفافیت مالی استوار است.

وی افزود: تأمین منابع مالی و مدیریت بهینه درآمدها از اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری است و انتظار می‌رود همکاران این حوزه با دقت، جدیت و برنامه‌ریزی، زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم کنند.

شهردار ملارد در پایان با تأکید بر اهمیت درآمدهای پایدار گفت: هنر مدیریت شهری در صرف هزینه نیست، بلکه در ایجاد درآمد پایدار است و با همدلی و کار تیمی می‌توان مسیر توسعه و خدمت‌رسانی را هموارتر ساخت.