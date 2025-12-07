  1. استانها
  2. تهران
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

تاکید شهردار ملارد بر نقش حیاتی واحد مالی در مدیریت شهری

تاکید شهردار ملارد بر نقش حیاتی واحد مالی در مدیریت شهری

ملارد- شهردار ملارد با تأکید بر نقش اساسی واحد مالی در مدیریت شهری گفت: شفافیت، انضباط و امانت‌داری مالی پایه اعتماد عمومی است و تحقق اهداف شهرداری بدون تلاش این مجموعه امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش محمدزاده پودینه، به مناسبت گرامیداشت روز حسابدار، در نشستی صمیمانه از تلاش‌های کارکنان واحدهای مالی و درآمد این شهرداری با اهدای لوح سپاس و شاخه گل تقدیر کرد.

پودینه در این مراسم با اشاره به نقش کلیدی حوزه مالی در مدیریت شهری اظهار کرد: واحد مالی از بخش‌های حیاتی شهرداری است و اعتماد عمومی و نظم اداری بر پایه امانت‌داری، انضباط و شفافیت مالی استوار است.

وی افزود: تأمین منابع مالی و مدیریت بهینه درآمدها از اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری است و انتظار می‌رود همکاران این حوزه با دقت، جدیت و برنامه‌ریزی، زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم کنند.

شهردار ملارد در پایان با تأکید بر اهمیت درآمدهای پایدار گفت: هنر مدیریت شهری در صرف هزینه نیست، بلکه در ایجاد درآمد پایدار است و با همدلی و کار تیمی می‌توان مسیر توسعه و خدمت‌رسانی را هموارتر ساخت.

کد خبر 6681164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها