گردنه بیژن دنا به دلیل بارش برف مسدود شد

علیرضا نیکروز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش‌ها در سطح کهگیلویه و بویراحمد، گفت: مسیر گردنه بیژن در شهرستان دنا به دلیل بارش برف مسدود شده لذا تردد در این مسیر ممنوع است.

وی افزود: در محورهای یاسوج- اقلید، یاسوج-شیراز و چرام-باغچه-سادات بارش برف گزارش شده و رانندگان هنگام تردد از این مسیرها نکات ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از تمامی شهروندان می‌خواهیم ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، توصیه‌های ایمنی سازمان هواشناسی و راهداری را با دقت رعایت کنند.

وی از رانندگان درخواست کرد هنگام تردد از مسیرهای کوهستانی زنجیر چرخ همراه داشته و از سالم بودن برف پاک کن و بخاری اطمینان حاصل کنند.

نیک روز با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های امدادی اضافه کرد: همه اعضای ستاد مدیریت بحران استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا مورد ضروری، در سریع‌ترین زمان ممکن برای ارائه خدمت به مردم حاضر باشند.