گردنه بیژن دنا به دلیل بارش برف مسدود شد

سی سخت-مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از مسدود شدن گردنه بیژن در شهرستان دنا با اولین بارش برف پائیزی خبر داد.

علیرضا نیکروز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش‌ها در سطح کهگیلویه و بویراحمد، گفت: مسیر گردنه بیژن در شهرستان دنا به دلیل بارش برف مسدود شده لذا تردد در این مسیر ممنوع است.

وی افزود: در محورهای یاسوج- اقلید، یاسوج-شیراز و چرام-باغچه-سادات بارش برف گزارش شده و رانندگان هنگام تردد از این مسیرها نکات ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از تمامی شهروندان می‌خواهیم ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، توصیه‌های ایمنی سازمان هواشناسی و راهداری را با دقت رعایت کنند.

وی از رانندگان درخواست کرد هنگام تردد از مسیرهای کوهستانی زنجیر چرخ همراه داشته و از سالم بودن برف پاک کن و بخاری اطمینان حاصل کنند.

نیک روز با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های امدادی اضافه کرد: همه اعضای ستاد مدیریت بحران استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا مورد ضروری، در سریع‌ترین زمان ممکن برای ارائه خدمت به مردم حاضر باشند.

    • IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      4 11
      پاسخ
      گردنه بیژن که متعلق به شهرستان سمیرمه
      • مصطفی IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        9 4
        برو یکم جغرافیاتو تقویت کن
      • م.و IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        3 3
        سلام .برو جغرافیا و تاریخ در مورد گردنه بیژن بخون،الکی حرف ناروا نزن
    • فرزانه IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      9 0
      پاسخ
      گردنه بیژن جز استان کهگیلویه و بویراحمد .اطلاعات ندارین سرچ کنید
    • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 3
      پاسخ
      تا پل کتا جزاستان کهگیلویه بویراحمد هست ازپل به اون طرف هم جز چهارمحال بختیاری
    • محمد IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      4 2
      پاسخ
      گردنه بیژن جزو بخش پادنا میباشد پادنا بخشی از سرزمین سمیرم
      • مرتضی IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        2 0
        گردنه ای است در کوه دنا میان سی سخت و کهگیلویه وپادنا سمیرم

