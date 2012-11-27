بارش اولین برف پاییزی در بویراحمد و دنا/یاسوج در مه فرو رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از عصر دوشنبه آغاز شد تا شب گذشته ادامه داشت و موجب اختلال در تردد در این شهرها شده است.

بارش برف در این دو شهر موجب قطعی برق در برخی مناطق و شکستن دهها درخت نیز شده است.

همچنین ارتفاع برف در گردنه های اطراف این دو شهر تا 40 سانتیمتر گزارش شده که موجب اختلال در تردد جاده ای شده است.

تمام محورهای ارتباطی اصلی استان باز است

با این حال رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: به رغم بارش برف در محورهای کوهستانی این استان، تمام جاده های اصلی باز هستند و تردد در آنها انجام می شود.

منوچهر سیاهپور افزود: تنها مه غلیظی جاده های مناطق کوهستانی در شهرستانهای بویراحمد و دنا را فرا گرفته و باعث کاهش دید شده است.

وی عنوان کرد: لازم است رانندگان برای تردد در جاده های کوهستانی استان حتما زنجیر چرخ و سایر تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

سیاهپور بیان داشت: رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب حرکت کنند.

وی یادآور شد: خوشبختانه تاکنون وقوع حادثه رانندگی در محورهای ارتباطی استان گزارش نشده است.

با این حال تیم امداد و نجات استان از نجات یک اتوبوس مسافران یزدی در محور یاسوج به اقلید خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اتوبوس شب گذشته در منطقه کاکان بویراحمد گرفتار برف و بوران شده بود که مسافران آن توسط تیم امداد و نجات هلال احمر به یاسوج منتقل شدند.

همچنین چهار کوهنورد هم استانی که در ارتفاعات دنا گرفتار برف و بوران شده بودند نجات یافتند.

مسدود شدن برخی محورهای روستایی در استان

همچنین معاون عمرانی استانداری استان از مسدود شدن برخی محورهای فرعی و روستایی استان خبرداد و گفت: هم اکنون محورهای روستایی در دو بخش لوداب و مارگون مسدود شده اند.

کورش امیدی پور افزود: راهداران استان در تلاش هستند این محورها ها را هرچه سریعتر بازگشایی کنند.

وی بیان کرد: از روز گذشته تاکنون ستاد بحران استان و سایر شهرستانها در آماده باش کامل بوده اند و خوشبختانه تاکنون خسارت جانی در هیچ نقطه ای از استان گزارش نشده است.

یاسوج در مه فرو رفت/تعطیلی مدارس ابتدایی نوبت صبح

همچنین از شب گذشته مه غلیظی شهر یاسوج را در برگرفته و تا صبح امروز سه شنبه هم برخی مناطق همچنان دچار مه گرفتگی شده اند.

مه گرفتگی علاوه بر کاهش دید موجب اختلال در تردد در این شهر هم شده است.

با این حال بنا بر اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان امروز مدارس ابتدایی شهرستان بویراحمد به علت بارش برف تعطیل اعلام شد.

همچنین کلاسهای مقطع راهنمایی و دبیرستان در نوبت صبح با یک ساعت تاخیر برگزار شدند.

در بهمئی، گچساران، باشت و لنده هم مدارس ابتدایی در نوبت صبح تعطیل هستند.

اما طبق پیش بینی های کارشناسان هواشناسی استان، طی روزهای آینده شاهد کاهش دما در استان خواهیم بود.

براین اساس هواشناسی استان نسبت به یخ زدگی معابر درون و برون شهری و لزوم رعایت مسائل ایمنی هشدار داده است.

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گزارش و عکس: شریف اسلامی