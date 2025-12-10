محورهای ارتباطی آذربایجان غربی باز و تردد روان جریان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل راهداری آذربایجان غربی در اطلاعیهای اعلام کرد، بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از راهدارخانههای استان و نیز پایش دوربینهای نظارت تصویری: در حال حاضر در محورهای شمالی استان از جمله محور ماکو_ بازرگان کشمش تپه شاهد پدیده مه گرفتگی هستیم و در سایر محورها بارش یا پدیده خاص جوی گزارش نشده است.
با فعالیت شبانه روزی راهداران در حال حاضر تمامی محورها و گردنههای استان باز و تردد روان در جریان است.
با وجود بارشهای اخیر خوشبختانه هیچگونه انسداد، محدودیت یا مشکل ترافیکی در محورهای استان گزارش نشده و تردد در تمامی مسیرها به صورت عادی و روان در جریان است.
با توجه به لغزندگی سطح جادهها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم درخواست میشود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغهای روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، بهویژه سیستم ترمز و برفپاککنها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.
