خلیلی: ۱۹۵ مسافر گرفتار در برف در تکاب امدادرسانی شد

یحیی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بارش و برف در استان طی چند روز اخیر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته در پی بارش شدید برف و کولاک در تکاب به ۶۳ خانوار به تعداد ۱۹۵ نفر امدادرسانی شده است.

وی با اشاره به نجات مادرباردار در یکی از روستاهای این شهرستان، افزود: همچنین در این مدت ۵۳ خودروی گرفتار در برف نیز در تکاب امدادرسانی شده است.

خلیلی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۱ پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر به همراه ۲۰ مرکز پاسخگویی اضطراری در سطح استان به حالت آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه این پایگاه‌ها در کنار مساجد و راهدارخانه استان مستقر بوده و آماده اسکان اضطراری هستند، ادامه داد: همچنین تمام انبارهای هلال احمر استان تجهیز شده تا در صورت نیاز به حادثه دیدگان خدمات رسانی شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های ضروری و درخواست‌های امدادی هموطنان است.

وی تأکید کرد: تیم‌های امدادی و عملیاتی هلال‌احمر در تمام مناطق استان تحت تأثیر این سامانه در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و هماهنگی با استان‌ها برای پوشش فوری حوادث احتمالی انجام شده است.