به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، از ساعات ابتدایی امروز بارش شدید برف باعث مسدود شدن مقطعی جاده گردنه گله‌بادوش شد.

با ورود ماشین‌آلات سنگین و تلاش تیم‌های عملیاتی، مسیر بازگشایی شد، اما کولاک همچنان در منطقه ادامه دارد و دید رانندگان به شدت کاهش یافته است.

هشدار به رانندگان

مسئولان راهداری به رانندگانی که قصد تردد در گردنه را دارند توصیه کردند: حتماً زنجیرچرخ، تجهیزات زمستانی، سوخت کافی و لباس گرم به همراه داشته باشید و از توقف غیرضروری در مسیر خودداری کنید.

همچنین هشدار دادند که ادامه کولاک و بارش‌ها ممکن است باعث کاهش ایمنی در مسیرهای کوهستانی شود و رانندگان باید با احتیاط کامل حرکت کنند.