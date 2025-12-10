  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۰

دستگیری شکارچی پرندگان شکاری در سرخه؛ عملیاتی که پیش از شکار متوقف شد

دستگیری شکارچی پرندگان شکاری در سرخه؛ عملیاتی که پیش از شکار متوقف شد

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از دستگیری یک شکارچی پرندگان شکاری در منطقه سرخه خبر داد و گفت: خوشبختانه این فرد پیش از اقدام به شکار، توسط محیط‌بانان شناسایی و دستگیر شد.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری شکارچی متخلف پرندگان شکاری روز چهارشنبه در سرخه خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه این شکارچی قبل از اقدام به شکار توسط محیط بان ها مورد شناسایی قرار گرفت.

وی از اقدام به موقع و هوشیاری محیط بان های پاسگاه افتر سرخه تقدیر کرد و افزود: این ورود به جا مانع شکار و قاچاق پرندگان شکاری در سرخه شده است.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان از تشکیل پرونده فرد متخلف خبر داد و ابراز داشت: این متهم به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

یوسف پور حفاظت از گونه‌های ارزشمند پرندگان شکاری را ضروری دانست و گفت: وجود پرندگان شکاری به کنترل جمعیت جوندگان کمک کرده و باعث پویایی اکوسیستم و نهایت زیست بهتر می‌شود.

وی افزود: از شهروندان استان سمنان درخواست داریم تا به محض مشاهده موارد مشکوک مراتب را به محیط زیست اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.

کد خبر 6685243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      عقاب ایران با گسترش بالهایی به طول 3متر انقدر زیباست که در زمان پرواز هیچ گاه ما انها را نمیبینیم زیرا به حالت گرد بادی ارتفاع خود را به قدری بالا میبرد که از زمین به نقطه ای کوچک دیده میشود و سپس مسیر خود را انتخاب میکند واقعا این موجود از خارق العاده ترین پرندگان ایران است چیز چندانی از ان نمیدانیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها