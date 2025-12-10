دستگیری شکارچی پرندگان شکاری در سرخه؛ عملیاتی که پیش از شکار متوقف شد

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری شکارچی متخلف پرندگان شکاری روز چهارشنبه در سرخه خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه این شکارچی قبل از اقدام به شکار توسط محیط بان ها مورد شناسایی قرار گرفت.

وی از اقدام به موقع و هوشیاری محیط بان های پاسگاه افتر سرخه تقدیر کرد و افزود: این ورود به جا مانع شکار و قاچاق پرندگان شکاری در سرخه شده است.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان از تشکیل پرونده فرد متخلف خبر داد و ابراز داشت: این متهم به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

یوسف پور حفاظت از گونه‌های ارزشمند پرندگان شکاری را ضروری دانست و گفت: وجود پرندگان شکاری به کنترل جمعیت جوندگان کمک کرده و باعث پویایی اکوسیستم و نهایت زیست بهتر می‌شود.

وی افزود: از شهروندان استان سمنان درخواست داریم تا به محض مشاهده موارد مشکوک مراتب را به محیط زیست اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.