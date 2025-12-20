  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

شکار غیرمجاز در مهدیشهر خنثی شد؛ دستگیری ۳ متخلف

سمنان- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از دستگیری سه شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده زنگو شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: با مداخله به‌موقع یگان حفاظت، از وقوع شکار جلوگیری شد.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از گشت و پایش مناطق تحت پوشش محیط زیست حتی در شرایط سرما و برف خبر داد و اظهار داشت: این نظارت‌ها برای پیشگیری از وقوع شکار غیر مجاز در دست اجرا است.

وی ادامه داد: با دریافت اطلاعات مبنی بر وجود شکارچی در منطقه زنگو مهدیشهر نیروهای نیروهای یگان حفاظت بلافاصله و همیاران طبیعت در محل حضور یافتند.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان در ادامه اظهار داشت: با کمین نیروها طی عملیات هماهنگ و منسجم سه شکارچی متخلف شناسایی و دستگیر شدند.

یوسف پور ضمن تقدیر از عملکرد نیروهای حاضر در صحنه، تصریح کرد: خوشبختانه با حضور به موقع نیروها از وقوع شکار در منطقه پیشگیری شده است.

وی از کشف یک قبضه سلاح برنو همراه چهار تیر فشنگ خبر داد و افزود: پرونده این متخلفان تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شدند.

