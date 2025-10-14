به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور صبح سه شنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان در محل این فرماندهی از امضا تفاهم نامه همکاری بین دو ارگان خبر داد و ابراز داشت: این اقدام با نیت صیانت و حراست از عرصه‌های محیط زیست و حیات وحش انجام گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل مشترک محیط زیست و نیروی انتظامی، افزود: این اقدام نقش مؤثر در حفاظت از زیستگاه‌های استان سمنان خواهد داشت.

کاهش تخلفات در دستور کار

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه این همکاری پیشگیری و مقابله با تخلفات شکار و صید، قاچاق حیات وحش و ارتقای امنیت زیستگاه‌ها را تقویت خواهد کرد، ابراز داشت: این تعامل می‌تواند منتهی به کاهش تخلفات محیط زیستی شود.

یوسف پور تصریح کرد: از مزیت‌های این همکاری کشف و کنترل سلاح‌های غیر مجاز، بهره گیری از ظرفیت‌های انتظامی در حوزه دفاع شخصی و اجرای ماموریت‌های مشترک خواهد بود.

وی افزود: بر مطابق مفاد این تفاهم‌نامه، دو مجموعه بر اجرای گشت‌های و عملیات‌های مشترک، کنترل سلاح و ادوات غیرمجاز شکار، مقابله با قاچاق حیات‌وحش در جاده‌ها، آموزش و توانمندسازی محیط‌بانان، ایجاد ایست‌های بازرسی مشترک، تبادل اطلاعات درباره متخلفان، پشتیبانی انتظامی از محیط‌بانان در مأموریت‌های پرخطر و برگزاری نشست‌های دوره‌ای ارزیابی همکاری‌ها موافقت کردند.

نیروی انتظامی پشتیبان محیط بان ها

فرمانده انتظامی استان سمنان نیز در این نشست این دو ارگان را هم مسیر نامید و ابراز داشت: قطعاً نیروی انتظامی پشتیبان محیط بان ها است و در این راه از هیچ تلاشی کوتاهی ندارد.

سردار سید موسی حسینی در ادامه تصریح کرد: نیروی انتظامی و محیط زیست هم هدف هم هستند و هر کجا لازم باشد حمایت از محیط بان ها را وظیفه خود می‌دانیم.

وی افزود: قطعاً تقویت این تعامل‌ها در راستای صیانت از محیط زیست می‌تواند به کاهش تخلفات و دستگیری متخلفان حیات وحش و امنیت زیستگاه‌ها منتهی شود.