کاکاوند: سارق زورگیر در کاشان دستگیر شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت و زورگیری با سلاح سرد از یکی از شهروندان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی ابراز کرد: مأموران کلانتری ۱۱ غیاث الدین جمشید این فرماندهی با بررسی‌های به عمل آمده و اقدامات تخصصی موفق شدند کمتر از ۲۴ ساعت، سارق را شناسایی و پس از هماهنگی‌های لازم با مقام قضائی و کسب دستورات لازم، در یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه سارق یک قبضه سلاح سرد کشف شد، تصریح کرد: متهم ضمن اعتراف به بزه ارتکابی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.