سارق خودرو وانت نیسان در اردبیل دستگیر شد

اردبیل-فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل از دستگیری سارق خودرو وانت نیسان در عملیات ماموران کلانتری ۱۱بهشت فاطمه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعیدیوسفی فعال صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات دستگیری سارق خودروی نیسان اظهار کرد: در پی به سرقت رفتن یک دستگاه وانت نیسان از خیابان پیرعبدالملک شهر اردبیل بررسی موضوع با هدف کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی سارقی در رابطه با این سرقت شناسایی که پس از هماهنگی قضائی در عملیات پلیسی در محله پیرعبدالملک توسط مأموران کلانتری ۱۱ بهشت فاطمه دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل با اشاره به اعتراف سارق به سرقت تصریح کرد خودرو مسروقه کشف شده تحویل مالباخته شد.

یوسفی فعال با اشاره به اینکه سارق به ۳ فقره سرقت اعتراف کرد ارزش ریالی اموال مسروقه ۳۰۰ میلیون ریال است که سارق پس از تکمیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

