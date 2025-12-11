به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «فراتر از نگاه» عصر روز ۲۱ آذر در نگارخانه ملکالشعرا بهار باغموزه قصر برگزار میشود. این نمایشگاه حاصل ماهها تلاش، تمرین و همراهی هنرجویانی است که هنر را نه صرفاً بهعنوان یک مهارت، بلکه بهمثابه شیوهای برای زیستن، گفتگو و بیان تجربههای درونی و اجتماعی خود برگزیدهاند.
در این رویداد هنری، حدود ۶۰ اثر از ۱۸ هنرمند در سبک رئال و با بهرهگیری از تکنیکهای متنوعی همچون رنگروغن، پاستل گچی، ذغال و مداد در معرض دید مخاطبان قرار میگیرد. آثار ارائهشده طیفی گسترده از موضوعات را دربرمیگیرد؛ از بازتاب جلوههای ناب زیبایی و طبیعتگرایی گرفته تا دغدغههای اجتماعی، روایتهای شخصی، خاطرات، عشق و امید. هر اثر تلاشی است برای عبور از روزمرگی و رسیدن به لایهای عمیقتر از تجربه انسانی.
آنچه در میان این آثار مشترک است، باور راسخ به اهمیت هنر بهعنوان زبان بیان، ابزار فهم جهان و عاملی برای ارتقای نگاه هنری در جامعه امروز است. این نمایشگاه روایت تلاش زنانی است که با اتکا به خلاقیت، پشتکار و نگاه شخصی خود، تصویری تازه از جهان پیرامون به نمایش میگذارند.
کیوریتور نمایشگاه «فراتر از نگاه» مژگان زمانی است و اعظم عالیمشرب، سودابه استادمیرزایی، ثریا عیدینژاد، سمیرا آذرینوش، زهرا آذرینوش، غزال خدادادی، نیکی حرفت، سیدحکیمه ابراهیمی، ساناز کرمی، پانتآ علیزاد، نیکو شاکری، الهام صفروند، شهره مداحی، شهین طاطایی، زهرا امیری، مینا انصاری، معصومه صفری و مژگان زمانی، هنرمندانی هستند که آثارشان در نمایشگاه دیده میشود.
مراسم افتتاح نمایشگاه «فراتر از نگاه» عصر روز جمعه ۲۱ آذر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برگزار میشود و نمایشگاه تا اول دی از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ میزبان علاقه مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.
نگارخانه ملک الشعرای بهار، بعد از تقاطع خیابان شریعتی و مطهری، میدان شهدای ناجا، داخل محوطه باغ موزه قصر قرار دارد.
نظر شما