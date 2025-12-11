  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۰

لزوم تقویت بودجه فرهنگی درشرایط جنگ نرم؛ مجلس با کاهش یا حذف مخالف است

ساری - رئیس مجمع نمایندگان مازندران برضرورت تقویت بودجه فرهنگی در شرایط جنگ نرم تاکید کرد و گفت: کشور در برابر هجمه گسترده رسانه‌ای تنها است.

غلامرضا شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مباحث مطرح‌شده در فصل بودجه‌ریزی، گفت: کاهش بودجه دستگاه‌های فرهنگی یا حذف آن در شرایط کنونی کشور اقدامی منطقی نیست و نباید به آن تن داد.

وی افزود: امروز بیگانگان با بهره‌گیری از شبکه‌های رسانه‌ای، بسترهای مجازی مسموم و جریان‌های سازمان‌یافته، به‌طور جدی هویت دینی، ملی و انقلابی کشور را هدف قرار داده‌اند و در چنین شرایطی کاهش بودجه فرهنگی به معنای باز کردن دست دشمنان است.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران ادامه داد: کشور ما در برابر یک هجمه وسیع فرهنگی تنهاست و به همین دلیل ضروری است که نهادهای فرهنگی تقویت شوند و انسجام بیشتری پیدا کنند.

شریعتی با اشاره به برخی نامه‌ها و اظهارنظرهایی که در روزهای اخیر درباره کاهش بودجه فرهنگی مطرح شده، اظهار داشت: افرادی که به آب‌وخاک، دین و انقلاب اعتقاد دارند، می‌دانند که در برابر چه حجم عظیمی از دشمنی قرار گرفته‌ایم و نباید سرمایه فرهنگی کشور را تضعیف کرد.

وی افزود: کلیت مجلس با کاهش بودجه فرهنگی موافق نیست و چنین جریانی در مجلس جایگاهی ندارد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: تقویت نهادهای فرهنگی ضرورت امروز کشور است و از همه کسانی که در این مسیر دغدغه‌مند هستند قدردانی می‌کنیم.

کد خبر 6685318

