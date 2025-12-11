مادورو: آماده دفاع از کشور هستیم؛ وقت نبرد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروسیا الیوم، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در جمع هواداران خود در کاراکاس تاکید کرد که این کشور آماده است اگر لازم باشد دندان‌های امپراتوری آمریکای شمالی را بشکند.

وی اضافه کرد که حزب حاکم در ونزوئلا تنها قدرتی است که می‌تواند صلح و ثبات را در این کشور تضمین کند.

این سخنان مادورو همزمان با اقدام غیر قانونی آمریکا در خصوص توقیف یک نفتکش در نزدیکی سواحل ونزوئلا مطرح شد.

مادورو در سخنانی دیگر نیز گفت: مرحله کنونی مرحله تردید و ترس نیست بلکه زمان شجاعت و نبرد است. وی همچنین بر نقش ساکنان روستاها و جنبش مردمی در مقابله با فشارهای خارجی تاکید کرد و گفت که آنها برای دفاع از کشور در برابر هر امپراتوری متجاوزی سلاح بر می‌دارند.