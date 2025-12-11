  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

انتشار فیلم دزدی دریایی آمریکا و حمله به یک نفتکش+ ویدئو

انتشار فیلم دزدی دریایی آمریکا و حمله به یک نفتکش+ ویدئو

دادستان کل آمریکا فیلم لحظه حمله نظامیان این کشور به یک نفتکش در نزدیکی سواحل ونزوئلا را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پاملا باندی دادستان کل آمریکا ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد چگونه نظامیان آمریکایی بر روی عرشه یک نفتکش نزدیک سواحل ونزوئلا مستقر شده و به این نفتکش حمله می‌کنند.

وی مدعی شد که این نفتکش از سال‌ها قبل تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.

شب گذشته منابع آگاه به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که نیروهای آمریکایی یک نفتکش مشمول تحریم را در آب‌های نزدیک سواحل ونزوئلا متوقف کردند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به‌زودی تصاویر نفتکشی را که نیروهای آمریکایی در سواحل ونزوئلا توقیف کردند، منتشر خواهد کرد.

ونزوئلا این اقدام آمریکا را دزدی دریایی توصیف کرد.

کد خبر 6685502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      گوربابای آمریکاوطرفداران حقیرش
    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تنها نقطه ظعف آمریکا تهدید خاک آمریکاست اگر موشکی داشته باشد خاک آمریکا را بزند ترامپ کاسه کوزه هایش را جمع میکند
    • IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      در دریای سرخ یک گشتی بزرگ آمریکا را هدف قرار بدهند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها