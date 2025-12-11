انتشار فیلم دزدی دریایی آمریکا و حمله به یک نفتکش+ ویدئو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پاملا باندی دادستان کل آمریکا ویدئویی را منتشر کرد که نشان میدهد چگونه نظامیان آمریکایی بر روی عرشه یک نفتکش نزدیک سواحل ونزوئلا مستقر شده و به این نفتکش حمله میکنند.
وی مدعی شد که این نفتکش از سالها قبل تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
شب گذشته منابع آگاه به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که نیروهای آمریکایی یک نفتکش مشمول تحریم را در آبهای نزدیک سواحل ونزوئلا متوقف کردند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن بهزودی تصاویر نفتکشی را که نیروهای آمریکایی در سواحل ونزوئلا توقیف کردند، منتشر خواهد کرد.
ونزوئلا این اقدام آمریکا را دزدی دریایی توصیف کرد.
