واکنش ترامپ به توقیف نفتکش در سواحل ونزوئلا: تصاویر آن منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به‌زودی تصاویر نفتکشی را که نیروهای آمریکایی در سواحل ونزوئلا توقیف کرده‌اند، منتشر خواهد کرد.

وی با توجیه این اقدام ادعا کرد: توقیف این نفتکش در سواحل ونزوئلا «به دلیلی موجه» انجام شده است.

این سخنان ترامپ ساعتی پس از آن انجام می‌شود که خبرگزاری بلومبرگ آمریکا در خبری از توقیف یک نفتکش توسط نیروهای آمریکایی در سواحل ونزوئلا خبر داد.

اوکراین

رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش به جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت که واشنگتن تلاش و زمان زیادی صرف این موضوع می‌کند، چرا که به گفته وی "شمار قربانیان این جنگ بالاست".

به گفته ترامپ، «واشنگتن مایل نیست وقت خود را در برگزاری نشست‌های متعدد درباره پایان جنگ اوکراین از دست بدهد.»

وی افزود که کشورهای اروپایی خواستار برگزاری دیدار میان وی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در تعطیلات آخر هفته هستند.

ترامپ با تکرار سخنان چند ماهه گذشته خود مدعی شد: جنگ در اوکراین قابل پایان است و فکر می‌کنم این اتفاق به‌زودی رخ خواهد داد.

غزه

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به موضوع غزه پرداخت و گفت که شورای موسوم به شورای صلح غزه را سال آینده اعلام می‌کند.