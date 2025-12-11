ترامپ کلمبیا را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همتای کلمبیایی خود را تهدید کرد و مدعی شد که وی نفر بعدی است که واشنگتن او را هدف قرار میدهد!
اشاره ترامپ به حملات غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا و حوزه دریای کارائیب است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال برگزاری نشست با رئیس جمهور کلمبیا مدعی شد: زیاد به آن فکر نمیکنم. در کلمبیا مواد مخدر زیادی تولید میشود و آنها این مواد را در آمریکا به فروش میرسانند.
لازم به ذکر است که ترامپ به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر از چندی قبل حملاتی را علیه ونزوئلا آغاز کرده و دست به دزدی دریایی در قبال یک نفتکش در نزدیکی سواحل این کشور زد.
نظر شما