کوبا: حرکت آمریکا دزدی دریایی علیه ونزوئلا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا تاکید کرد: ما عمل شنیع صورت گرفته در دزدی دریایی و مصادره کشتی حامل نفت ونزوئلا را محکوم می‌کنیم.

وی اضافه کرد: اقدامات تنش زای دولت آمریکا علیه ونزوئلا محکوم است. دزدی دریایی آمریکا با قواعد تجارت آزاد و حرکت آزاد کشتی‌ها در تضاد بوده و نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه ونزوئلا نیز اقدام اخیر آمریکا در توقیف یک نفتکش در آب‌های دریای کارائیب را محکوم و آن را به دزدی دریایی تعبیر کرد.

این وزارتخانه از جامعه جهانی خواست با این رفتار ایالات متحده به‌عنوان اهرم فشار مخالفت کنند.

خبرگزاری بلومبرگ چهارشنبه شب اعلام کرد که نیروهای آمریکایی یک نفتکش را به بهانه اینکه تحت تحریم بوده، توقیف کرده‌اند.