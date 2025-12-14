کوبا توقیف نفتکش ونزوئلا توسط آمریکا را دزدی دریایی خواند

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از گاردین، دولت کوبا توقیف نفتکش ونزوئلایی «اسکیپر» توسط آمریکا را محکوم کرد و هشدار داد این اقدام نقض آشکار حقوق بین‌الملل است که به کشورها و مردم آن‌ها آسیب می‌زند.

وزارت خارجه کوبا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام بخشی از تشدید فشارهای واشنگتن با هدف جلوگیری از حق مشروع ونزوئلا برای استفاده آزادانه و تجارت منابع طبیعی خود با سایر کشورهاست؛ اقدامی که به‌طور مشخص تأمین هیدروکربن مورد نیاز کوبا را هدف قرار داده است.

در این بیانیه، توقیف نفتکش ونزوئلا «دزدی و تروریسم دریایی» توصیف شده و تأکید شده است که این سیاست، آثار منفی شدیدی بر کوبا دارد و راهبرد فشار حداکثری آمریکا برای تضعیف و نابودی اقتصادی کشورها را تشدید می‌کند.

بر اساس داده‌های شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) که روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده، نفتکش اسکیپر که گفته می‌شود در آب‌های نزدیک سواحل ونزوئلا توقیف و سپس به سمت بندر گالوستون در ایالت تگزاس هدایت شده، حامل نزدیک به دو میلیون بشکه نفت سنگین ونزوئلا بوده است.

به نوشته این روزنامه، مقصد ثبت‌شده این نفتکش بندر ماتانزاس در کوبا بوده، اما اسکیپر دو روز پس از حرکت، حدود ۵۰ هزار بشکه از محموله خود را به یک کشتی دیگر منتقل کرده است؛ کشتی دوم به سمت کوبا حرکت کرده، در حالی که اسکیپر مسیر خود را به سمت شرق و آسیا تغییر داده است.

برآوردها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد صادرات نفت ونزوئلا، معادل روزانه ۶۶۳ تا ۷۴۶ هزار بشکه، راهی چین می‌شود.

کوبا سال‌هاست بخش مهمی از نیاز انرژی خود را در ازای ارائه خدمات پزشکی و اعزام نیروهای امنیتی برای حفاظت از نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، تأمین می‌کند. با این حال، نیویورک تایمز مدعی است بخش قابل توجهی از نفت یارانه‌ای ارسالی به کوبا، برای تأمین ارز خارجی، مجدداً به چین فروخته می‌شود.