حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) به مردم ایران و به‌ویژه مردم استان گلستان، به تبیین جایگاه جهانی و ممتاز آن حضرت پرداخت و گفت: حضرت زهرا (س) شخصیتی فرامذهبی و فرا دینی هستند؛ نه تنها متعلق به شیعیان بلکه متعلق به اهل سنت و حتی غیر مسلمانان‌اند، زیرا شخصیت و نقش ایشان در خلقت و تاریخ بشریت، ابعادی جهانی دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از ثمرات وجود حضرت زهرا (س)، تولد امام زمان (عج) است، افزود: آخرین حجت الهی از نسل حضرت زهرا (س) شخصیتی جهانی است که اعتقاد به ظهورش تنها محدود به مسلمانان نیست؛ بلکه در میان مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، بودایی‌ها و سایر مکاتب نیز اعتقاد به منجیِ آخرالزمان وجود دارد. این مسئله نشان از گستره تأثیرگذاری خانواده حضرت زهرا (س) بر بشریت دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به شخصیت حضرت زهرا (س) ادامه داد: ایشان در عرصه فردی، نمونه کامل یک دختر، همسر و مادر بودند و در عرصه اجتماعی نیز کنشگری آگاه، متفکر، مدیر و سیاست‌مداری هوشمند به شمار می‌رفتند. شناخت دقیق ایشان از مسائل پیرامونی، جریان‌ها و افراد، شخصیت کم‌نظیری از ایشان ساخته بود؛ تا آنجا که با وجود عمر کوتاه، بهترین الگو برای تاریخ شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، در بخش اصلی سخنان خود با تأکید ویژه بر نقش قرآن در شخصیت‌سازی حضرت زهرا (س)، گفت: حضرت زهرا (س) در سخنی نورانی فرمودند که دو چیز را در زندگی بیش از همه دوست دارند نگاه به پیامبر (ص) و انس با قرآن. همین انس با قرآن است که راز اصلی شخصیت عظیم ایشان را آشکار می‌کند؛ یعنی زندگی با آیه‌ها را رقم می‌زند.

وی ادامه داد: نگاه به قرآن، صرفاً تلاوت و حفظ نیست؛ بلکه به معنای جاری کردن آیات در متن زندگی است. حضرت زهرا (س) قرآن را در همه عرصه‌های زندگی از همسرداری و تربیت فرزند گرفته تا کنشگری اجتماعی و دفاع از حق به کار گرفتند. زندگی قرآنی، راز آن است که ایشان با ۱۸ سال عمر، تبدیل به بزرگ‌ترین الگوی تاریخ شدند.

پیوند «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» با سیره حضرت زهرا (س)

گرزین با اشاره به برنامه ملی «زندگی با آیه‌ها» گفت: طی دو سال گذشته، نهضت ملی زندگی با آیه‌ها در کشور آغاز شده و تلاش شده آیات اثرگذار در سبک زندگی انتخاب و در میان مردم ترویج شود. این حرکت دقیقاً در امتداد سیره حضرت زهرا (س) است که زندگی خود را بر اساس آیات قرآن بنا کردند. اگر ما نیز آیات قرآن را وارد لحظه‌لحظه زندگی کنیم، بسیاری از مشکلات و بحران‌ها از میان برداشته می‌شود.

وی تأکید کرد: پیروی از حضرت زهرا (س) یعنی انتخاب الگوی درست و انتخاب سبک زندگی بر پایه قرآن. این دو رمز، اساس پیشرفت و آرامش جامعه امروز است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه به جامعیت شخصیت حضرت زهرا (س) اشاره کرد و افزود: ایشان هم الگوی بی‌نظیر در عرصه فردی بودند (بهترین دختر، بهترین همسر، بهترین مادر) و هم در عرصه اجتماعی (کنشگری خردمند، متفکر، مدیر و سیاست‌مداری آگاه به مسائل زمان. صبر، مقاومت، ایثار، امیدآفرینی، تربیت نسل مؤمن و بنیان‌گذاری جریان‌های فکری و اجتماعی) بخشی از ابعاد شخصیت ایشان است.