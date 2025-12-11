به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «حالا بزرگ شدیم»، «طلا»، «دختری به نام شایلی»، «کمانداران آمازون»، «خواستگاری»، «ماجراهای بین»، «سارقان اتومبیل سوار»، «بی نظم منظم»، «تلما»، «من مادر هستم»، «آن زن گفت»، «اورایان و تاریکی»، «دانه های فلفل و راز اعماق دریا»، «اسباب بازی جدید»، «جویندگان طلا»، «گلی جان»، «تاکسی ۵»، «صنوبر»، «ایوان»، «سفر بخیر»، «تعقیب و گریز»، «انتقام فیلیپ (قسمت اول)»، «من هنوز ترینیتی هستم»، «مینی بوس»، «قول»، «ببرهای پرنده»، «بیا از گذشته حرف بزنیم»، «بهشت زیر پای مادر»، «پسر دلفینی ۱»، «داستان اسباب بازی ۴»، «دایه مکفی»، «یل فام»، «خارج از ذهن»، «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۳» و «کوچه کابوس»؛ پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ آذر روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما و «حالا بزرگ شدیم»

فیلم سینمایی جدید «حالا بزرگ شدیم» به کارگردانی منهال بیگ پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی متیو کمپبل، جیوانی چمبرز، دیوید فولسوم، اوری هالیدی، لیل رل هاوری، بلیک کامرون جیمز و چارلز جنکینز، داستان دوستی صمیمی مالک و ارون را روایت می‌کند؛ دو پسربچه‌ای که در مجموعه مسکونی فرسوده و پرتنشی در شیکاگو بزرگ می‌شوند، جایی که فقر عمیق، بی‌عدالتی نتیجه مستقیم دهه‌ها بی‌توجهی سیستم آمریکاست. آن‌ها با تخیل و بازی‌های کودکانه سعی می‌کنند از واقعیت تلخ اطرافشان فرار کنند، اما پس از کشته‌شدن یکی از همسایه‌ها توسط پلیس، امنیت شکننده‌شان فرو می‌ریزد و خانواده‌ها ناچار می‌شوند درباره ترک محله تصمیم بگیرند.

فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی ریما گاگتی جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی اکشای کومار و مونی روی، مربوط به سال ۱۹۴۶ و زمانی که هند به بریتانیا وابسته است و به عنوان یک کشور مستقل حق تصمیم‌گیری در امور کشورش را ندارد، مردی به نام تاپان مدیر تیم هاکی هند است، تیمی که تمامی بازیکنانش هندی نیستند و از کشورهای مختلف عضو دارد. تاپان آرزو دارد که تیمی مستقل بدون وابستگی به بریتانیا تشکیل دهد و مدیریت تیم را بر عهده بگیرد تا بتواند تیم را به قهرمانی برساند.

شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «دختری به نام شایلی» به کارگردانی افشین سنگ چاپ جمعه ۲۱ آذر ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این فیلم که فرهنگ‌های مختلف ترکمن را در خود جای داده، داستان دختر ۸ ساله‌ای به نام شایلی است که علاقه زیادی به مادربزرگش گلخان دارد. گلخان مبتلا به مشکل قلبی است و نیاز به جراحی دارد. اما برای این کار پولی ندارند. اهالی تصمیم می‌گیرند با مشارکت در بافت یک قالی پول اجاره یک اسب را جور کنند.

نازنین زهرا حسین نژاد، فرهاد بشارتی، ساناز سماواتی و مهناز قانع در فیلم تلویزیونی «دختری به نام شایلی» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «کمانداران آمازون» به کارگردانی کیم چانگ جو جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی یِئوم های، جردن لامبِرتونی و آنا روگیِ رو، درباره چو جین بونگ، مربی سابق تیراندازی با کمان و مدال‌آور المپیک است که در آستانه اخراج از شرکتش قرار دارد. برای جلوگیری از این اتفاق، او به مأموریتی در جنگل‌های آمازون فرستاده می‌شود. او قرار است در کشوری به نام بولدور قرارداد استخراج طلا از یک معدن را تحقق بخشد.

فیلم سینمایی «خواستگاری» به کارگردانی مهدی فخیم زاده جمعه ۲۱ آذر ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: پیرمردی به نام جواد جلالی با داشتن چندین فرزند و نوه بر اثر تشویق دوستان صمیم می‌گیرد پس از سی سال که از فوت همسرش گذشته از نو ازدواج کند. او با پیرزنی، که همسن و سال خود اوست، آشنا می‌شود.

ثریا قاسمی، مرحوم هادی اسلامی، اسماعیل محرابی، ثریا حکمت، محمد ابهری و محمدرضا امیرصادقی در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

«ماجراهای بین» از شبکه سه پخش می‌شود

فیلم سینمایی «ماجراهای بین» به کارگردانی مل اسمیت پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با نقش‌آفرینی رووان آتکین سون و پیتر مک نیکول خواهید دید: کارمند یکی از بزرگ‌ترین گالری‌های هنری فرانسه مستربین به عنوان کارشناس، راهی آمریکا می‌شود و در آنجا طی ماجرایی یک اثر نقاشی خراب شده و او مجبور می‌شود که پوستر آن را جایگزین کند.

فیلم سینمایی جدید «سارقان اتومبیل سوار» به کارگردانی کامل گومرا پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بوش، فرانک گستامبید و زوئه مارشال خواهیم دید: نورا که دربان یک هتل معروف است و یک راننده ماهر با کمک دوستانش که کارمندان هتل هستند در وقت استراحت ناهار دست به سرقت مسلحانه از مسافران ثروتمند می‌زنند. در آخرین سرقتشان که مجبور به تیراندازی می‌شوند، یک زن مجروح می‌شود. مدیر هتل از یک نفر به نام الیاس می‌خواهد تا عامل سرقت‌هایی که از هتلش می‌شود را پیدا کند.

فیلم سینمایی «بی نظم منظم» به کارگردانی فرانک تاشلین جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جری لوئیس، گلندا فارل و سوزان اُلیور خواهید دید: جروم نیکل بی که علاقه زیادی به دکتر شدن دارد و در دانشکده پزشکی تحصیل می‌کند به علت اینکه نمی‌تواند درد و رنج بیماران را ببیند از دانشکده اخراج می‌شود و در بیمارستانی مشغول به کار می‌شود. او سعی دارد تمام کارهایی که به او محول می‌شود را به نحوه احسن انجام دهد ولی چالش‌هایی وجود دارد.

فیلم سینمایی جدید «تلما» به کارگردانی جاش مارگولین جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۴:۳۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

این فیلم با بازی جون اسکویب، فرد هچینگر، پارکر پوزی، کلارک گرگ، هیلدا بولور، چیس کیم و کارول سیترون؛ درباره تلما پیرزن نود و سه ساله‌ای است که به خاطر تنهایی، نوه اش دنی در خانه او زندگی می‌کند. تلما علاقه زیادی به یادگیری کامپیوتر دارد و دوست دارد مستقل باشد. تا اینکه یک روز فردی با او تماس می‌گیرد و می‌گوید دنی در زندان است و باید ده هزار دلار واریز شود تا دنی آزاد گردد.

شبکه چهار و «من مادر هستم»

فیلم سینمایی «من مادر هستم» به کارگردانی گرانت اسپاتره پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لوک هاوکر، رز بایرن و مدی لنتون آمده است: در آینده‌ای دور نوع بشر گویا در طی یک جنگ بزرگ نابود شده و یک ربات که هوش مصنوعی دارد در تاسیساتی زیر زمینی تعداد بی شماری جنین آماده رشد انسان را نگهداری می‌کند. او یکی از جنین‌ها را در دستگاه رشد مخصوص تبدیل به نوزاد کرده و از او نگهداری می‌کند تا به سن نوجوانی برسد. دختر نوجوان یک شب در می‌یابد که زنی بیرون از تأسیسات زخمی شده و نیاز به کمک دارد, او علی رغم دستورات ربات مادر، زن را به داخل تأسیسات آورده و سعی در کمک به او دارد که ربات مادر متوجه می‌شود.

فیلم سینمایی «آن زن گفت» به کارگردانی ماریا شریدر جمعه ۲۱ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

داستان فیلم با بازی کری مولیگان، زویی کازان و پاتریشیا کلارکسون، روایتی از تحقیقات دو روزنامه‌نگار درباره آزارهای جنسی هاروی واینستین تهیه‌کننده مشهور هالیوود است. فیلم روز به روز با تحقیقات آن‌ها پیش می‌رود و سعی می‌کند تجربه‌ای که این دو روزنامه‌نگار برای نوشتن گزارش افشاگرانه‌اش علیه واینستین داشته‌اند را مستند کند.

شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «اورایان و تاریکی» به کارگردانی شأن چارماتز پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: اورایان پسر کوچکی است که از تاریکی می‌ترسد. او ترس‌های زیادی دارد و از بچه‌های زورگوی مدرسه کتک می‌خورد و نمی‌تواند از خودش دفاع کند. تا اینکه یک شب موجود سیاهی به نام تاریکی از دل سیاهی اتاقش بیرون می‌آید و او را به دیدن زیبایی‌های شب و دوستانش خواب و هیاهو و سکوت و بی‌خوابی و رؤیا می‌برد.

انیمیشن سینمایی «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی کریستیان تیده جمعه ۲۱ آذر ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی لیاندر بورات، امیلیا فلینت، آنا بتچر و کسپر فیشر، درباره مادر تارون زینگ یک دانشمند است که برای تمیز کردن آب از آلودگی‌ها و زباله‌ها که باعث مرگ جانوران آبی می‌شوند تلاش می‌کند. برادر زاده او آلیس هم برای تعطیلات نزد آنها آمده است. زینگ ربوده می‌شود و بچه‌ها به مردی به نام فلکمان که کارش دفع زباله‌های شهر است مشکوک می‌شوند.

فیلم سینمایی جدید «اسباب بازی جدید» به کارگردانی رودی روزنبرگ جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی رافائل گرناسیا، جرالدین مارتینو و جاشوا راکا، درباره سمی مرد جوانی است که با آلیس همسرش در محله فقیر نشین زندگی می‌کنند. آلیس باردار است و از کار سمی که پول خوبی به دست نمی‌آورد شکایت دارد. سمی در مرکز خریدی که متعلق به شخص متمولی به نام فلیپ اتین است به عنوان نگهبان استخدام می‌شود. سمی سر کار مشغول چرت زدن است که الکساندر پسر فلیپ اتین با عده‌ای برای خرید هدیه تولدش به فروشگاه می‌آید. او هیچ اسباب بازی را نمی‌پسندد تا اینکه سمی را می‌بیند و می‌خواهد او را بخرند که ابتدا سمی قبول نمی‌کند ولی در نهایت با پیشنهاد پول زیادی می‌پذیرد که نقش اسباب بازی جدید الکساندر را داشته باشد.

شبکه نمایش فیلمی از شأن پن را پخش می‌کند

فیلم سینمایی «جویندگان طلا» به کارگردانی چارلز چاپلین پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چارلز چاپلین، مک سوین، تام مری، هنری برگمن و مالکوم ویت خواهید دید: یک جوینده طلا در جستجوی این فلز ارزشمند به آلاسکا می‌رود. او علاقمند به دختری می‌شود و سعی دارد با جذابیت منحصر به فردش او را به خود علاقه مند کند.

فیلم تلویزیونی «گلی جان» به کارگردانی مجید وحیدیان پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

«گلی جان» داستان شخصی به نام عزیز خان است که آدم بسیار خرافاتی است و چند سالی می‌شود که یک ماهی قرمز به نام گلی جان را از پسر عمویش هدیه گرفته است. از آن سال هر اتفاق خوبی که در خانواده رخ می‌دهد، عزیز خان آن را به گلی جان ربط می‌دهد.

سعید امیرسلیمانی، زهره حمیدی، فرهاد بشارتی، رومینا آقاجانی، الهام هادیان، تقی محمودی، سیامک اسفندیاری، علی اصغر ایزی، رضا علی پور، مهسا عزیززاد، سارا حسنی، اسپاکو یوسفی، مرتضی عباسی، زهرا رجبی و رها پورشاهین در فیلم تلویزیونی «گلی جان» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تاکسی ۵» به کارگردانی فرانک گاستامبید پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی سابرینا اوزانی، سند ون روی، مالیک بنتالا و سالواتوره اسپوسیتو، درباره یک افسر پلیس به نام سیلوین ماروت است که به پلیس مارسی منتقل می‌شود و پس از ماجراهایی مجبور به از بین بردن یک گروه از سارقان ایتالیایی می‌گردد.

فیلم تلویزیونی «صنوبر» به کارگردانی مجتبی راعی پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره دوران نوجوانی و حدود ۱۳ سالگی حضرت امام خمینی (ره) است. در آن سال‌ها که به زمان بعد از انقلاب مشروطیت و قبل از کودتای رضاخان برمی‌گردد، شرایط سختی بر زندگی مردم حاکم می‌شود و ناامنی کشور را فرا می‌گیرد.

حسین محجوب، پریوش نظریه، محمود پاک نیت، زهرا سعیدی و امیر قهرمان‌زاده بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «ایوان» به کارگردانی تئا شاروک پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دنی دویتو، سم راکول، آنجلینا جولی و برایان کرانستون؛ در رابطه با یک یک گوریل به نام ایوان است که قصد دارد با کمک یک فیل به نام استلا، برای نجات بچه فیلی به نام روبی تکه‌های مختلف گذشته خود را کنار هم گذاشته و نقشه‌ای برای فرار از قفس طراحی کند.

فیلم سینمایی «سفر بخیر» به کارگردانی داریوش مؤدبیان پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: اکبر آقا که در یزد شیرینی‌پزی دارد از ترس دردسرهای بچه دار شدن، تن به ازدواج نمی‌دهد، در صورتی که برادر کوچکش اصغرآقا در اصفهان دارای همسر و چند فرزند قد و نیم قد است.

در این فیلم اکبر عبدی، زنده‌یاد حمیده خیرآبادی، زنده‌یاد پروین سلیمانی، زنده‌یاد داریوش اسدزاده، زنده‌یاد مهری ودادیان و روح الله مفیدی به هنرمندی پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «تعقیب و گریز» به کارگردانی رنی هارلین پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جکی چان، جانی ناکسویل و بینگ بیگ فان خواهیم دید: بنی چان که دوستش یانگ را در یک تعقیب و گریز با خلافکار چینی ویکتور ونگ از دست داده و قول داده که از دختر او سامانتا نگهداری نماید، پس از اینکه به پلیس می‌گوید که ویکتور ونگ خلافکار است از کار تعلیق می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «انتقام فیلیپ (قسمت اول)» به کارگردانی پیتر مالوتا پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اوتوم ریزر، ژان کلود ون دام، پیتر استورمار خواهیم دید: قاتلین و جانیان خطرناک سرتاسر دنیا در یک سوله کاملاً حفاظت شده زندانی شده‌اند که اتاق کشتار نام دارد. برای خارج شدن از این زندان، تک‌تک آنها می‌بایست با نینجاهای ماسک دار مبارزه کنند.

فیلم سینمایی «من هنوز ترینیتی هستم» به کارگردانی انزو باربونی جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی ترنس هیل و باد اسپنسر، درباره دو برادر است که یکی اسب دزد و دیگری ماجراجوست. اتفاقی به شهری وارد می‌شوند و به عنوان کلانتر و معاونش شروع به کار می‌کنند. یکی از پولدارهای شهر درصدد بیرون راندن گروهی کشاورز از دره‌ای است که او متعلق به خود می‌داند.

فیلم تلویزیونی «مینی بوس» به کارگردانی سید محسن میرحسینی جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره نصرت شکرریز راننده یک مینی بوس است که فوت کرده و حالا زیاد به خواب همسرش خدیجه خانم می‌آید، نصرت که مینی بوس را قسطی خریده بوده، حالا اقساطش مانده و ورثه نمی‌توانند آن را بفروشند مگر سندش را آزاد کنند، خدیجه خانم که مخالف فروش ماشین است به دامادش پیشنهاد می‌دهد که روی ماشین کار کند اما داماد فوبیای رانندگی دارد و موفق نمی‌شوند. خدیجه خانم با پیگیری سند را آزاد می‌کند، ولی متوجه می‌شوند که نصف ماشین به نام زن دیگری است.

حبیب دهقان نسب، صفا آقاجانی، سیاوش مفیدی و فهیمه سلیمانی در فیلم تلویزیونی «مینی بوس» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تعقیب و گریز» به کارگردانی رنی هارلین جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «انتقام فیلیپ (قسمت اول)» به کارگردانی پیتر مالوتا جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «قول» به کارگردانی شأن پن جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جک نیکلسن، آرون اکهارت، هلن میرن و رابین رایت خواهیم دید: جری افسر بازنشسته اداره پلیس در آخرین روز کاری‌اش در جریان پرونده قتل دختر بچه‌ای قرار می‌گیرد و هنگام دادن خبر قتل به مادر دختر به او قول می‌دهد تا قاتل را بیابد. به همین دلیل و با وجود بازنشستگی، جری تحقیقاتش را ادامه می‌دهد و با خریدن یک پمپ بنزین قدیمی به کمین یک ماشین سیاه می‌نشیند.

فیلم سینمایی «ببرهای پرنده» به کارگردانی دینگ شنگ جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جکی چان، جایس چان و زیاتو هانگ خواهیم دید: یک کارگر راه‌آهن در سال ۱۹۴۱ در کشور چین به منظور تهیه غذا برای نیازمندان، یک تیم از مبارزان آزادی را بر علیه نیروهای ژاپنی رهبری می‌کند.

شبکه افق و فیلمی از حمید نعمت‌اله

فیلم سینمایی «بیا از گذشته حرف بزنیم» به کارگردانی حمید نعمت‌اله پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: کاروانی زیارتی از تهران به مشهد می‌رود. سه زن مسن در ابتدا همدیگر را نمی‌شناسند و در قطار در یک واگن با هم هستند. آنها در قطار با هم دوست می‌شوند و هر سه می‌گویند که شوهرشان مرده و سپس هم اتاق شدنشان در هتل، سبب پیوند و دوستی بیشتر آنها شده و گردش در نقاط دیدنی مشهد مقدس، آنها را به سه یار جدانشدنی تبدیل می‌کند. اما در این میان اتفاقاتی می‌افتد.

ثریا قاسمی، مهین شهابی، پوراندخت مهیمن، آزیتا لاچینی و فریده سپاه منصور در فیلم تلویزیونی «بیا از گذشته حرف بزنیم» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بهشت زیر پای مادر» به کارگردانی روسلان آکان جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اِمیل اِسلانیف، آنارکول نظرکولاوا و بولوت تِنتی میسو خواهیم دید: عادل پسر نوجوانی از اهالی قرقیزساتان است که با مادر پیر خود به تنهایی زندگی کرده و کمی شیرین عقل و ساده لوح است به طوری که مادر بسیار دغدغه این را دارد که عادل با این سادگی و زودباوری شدیدی که دارد، پس از مرگش چطور قادر به زندگی خواهد بود. در این بین عادل از مادرش می‌شنود که خداوند به خاطر روح پاکی که دارد، حتماً او را به بهشت خواهد برد.

«داستان اسباب بازی ۴» به شبکه کودک می‌آید

انیمیشن سینمایی «پسر دلفینی ۱» به کارگردانی محمد خیراندیش پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش می‌شود.

این انیمیشن داستان مادر و پسری است که به‌واسطه اتفاقاتی به اجبار تصمیم می‌گیرند که از شهر خودشان مهاجرت کنند. پدر او سازنده یک ماده شیمیایی ارزشمند بود که استفاده نادرست از آن ممکن بود محیط زیست را به خطر بیندازد. بعد از فوت پدرش وقتی پسر دلفینی یک نوزاد چندماهه بود مادرش برای دور کردن این ماده شیمیایی از دست افراد شرور تصمیم می‌گیرد آن را از شهر دور کند.

انیمیشن سینمایی «داستان اسباب بازی ۴» به کارگردانی جاش کولی جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش می‌شود.

در خلاصه داستان آمده است: بعد از اینکه اندی، وودی را به بانی می‌سپارد، وودی سعی می‌کند همه جا همراه بانی و مراقب او باشد. در اولین روز مهد کودک، بانی با کمک وودی و وسایل دور ریختنی عروسکی می‌سازد و اسم او را فورکی می‌گذارد و عاشق او می‌شود اما فورکی دوست دارد به سطل زباله برگردد.

شبکه امید

فیلم سینمایی «دایه مکفی» به کارگردانی کرک جونز پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اما تامسون، کالین فرث، توماس سنگستر، کلی مکدونالد و آن جلا لنسبوری خواهیم دید: آقای سدریک براون که همسرش را از دست داده مجبور است تا از هفت کودک ناآرام و بسیار شلوغش به تنهایی مراقبت کند. او تصمیم می‌گیرد تا پرستاری برای نگهداری از بچه‌ها استخدام کند اما این کار آن طور که به نظر می‌رسد چندان ساده نیست.

فیلم تلویزیونی «یل فام (مثل باد)» به کارگردانی هژار نورانی جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره ایلکان پسر نوجوانی است که رؤیای قهرمانی در مسابقات کورس اسب سواری را در سر می‌پروراند. او با اسبی به نام یل فام در مسابقات شرکت می‌کند. پدر بزرگ او با اینکه نوه‌اش در مسابقات شرکت کند مخالف است. علت مخالفت او نیز این است که پدر ایلکان که اسب سوار قابلی بوده، در مسابقات کورس از اسب افتاده و از دنیا رفته است.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی جدید «خارج از ذهن» به کارگردانی امبر سیلی جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی فیبی ری تیلور، جنیفر انیستون، رزمری دویت، لوک کیربی، مایکل چرنوس، جودیت لایت و توماس النسون، درباره ملودی بروکس، دانش‌آموز کلاس ششم است که مبتلا به فلج مغزی است. او از هوش بالا و ذهنی تیزبین برخوردار است، اما از آنجایی که ملودی توانایی تکلم ندارد و از ویلچر استفاده می‌کند، فرصت‌های مشابه همکلاسی‌هایش به او داده نمی‌شود.

شبکه فراتر (4k) فیلمی از گیرمو دل تورو پخش می‌کند

فیلم سینمایی «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۳» به کارگردانی دان دیبلیوز پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهید دید: هیکاپ بعد از مرگ پدرش، رئیس برک شده و دارد اژدهاهایی که اسیر شده‌اند را نجات می‌دهد. هیکاپ یاد حرف پدرش می‌افتد که جایی به نام دنیای پنهان وجود دارد که همه اژدهاها در آنجا هستند.

فیلم سینمایی «کوچه کابوس» به کارگردانی گیرمو دل تورو جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بردلی کوپر، کیت بلانشت و تونی کولت آمده است: مردی که در سیرک کار می‌کند موفق می‌شود خود را به عنوان یک ذهن‌خوان و پیشگو جا بزند اما حرص و طمع او پایان ناپذیر است. او برای رسیدن به پول بیشتر حاضر است به راحتی از احساسات دیگران سو استفاده کند و آنها را فریب دهد.