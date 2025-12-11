احمددآریایینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه گاهی پاکدستی مجموعه دولت بهواسطه حضور برخی افراد و گروههای مسئلهدار زیر سوال میرود، اظهار کرد: اگر قرار است اصلاحاتی در کشور انجام شود، ابتدا باید جلو ریختوپاشها و سفرهای لاکچری گروههایی گرفته شود که در عین مخالفت با بودجه نهادهای فرهنگی، هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل میکنند.
وی ریشه بخشی از مشکلات اقتصادی را در ضعف مدیریت فرهنگی دانست و افزود: دیدگاه افراد محصول شخصیت و در نتیجه فرهنگ آنان است و در سالهای اخیر شاهد بودهایم که با روی کار آمدن برخی گرایشهای سیاسی، تلاش شده آدرس اشتباه به مردم داده شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه اختصاصیافته به نهادهای فرهنگی در مقایسه با ریختوپاشها و سفرهای لاکچری برخی گروهها رقم قابلتوجهی نیست، گفت: باید مراقبت شود زیرا گاهی سخنانی که گروههای مخالف تکرار میکنند، همان جملاتی است که دشمنان بر زبان میآورند.
آریائینژاد با تأکید بر اینکه اگر قرار است اصلاحی در کشور صورت گیرد، باید در گام نخست جلوی اسراف و هزینههای غیرضروری گرفته شود، عنوان کرد: ایران از نظر منابع و ظرفیتها کشوری غنی است اما سوءمدیریتها موجب بروز مشکلات شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر فرضاً به مدت یک سال بودجه نهادهای فرهنگی قطع شود و اداره امور فرهنگی به مخالفان این بودجه سپرده شود، مشخص خواهد شد تا چه اندازه توان مدیریت و پاسخگویی نسبت به پیامدهای حذف نهادهای فرهنگی را دارند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت شفافسازی در عملکرد نهادهای فرهنگی، بیان کرد: این موضوع پیچیدگیهای خاص خود را دارد و تا حدودی انتقاد مخالفان قابل طرح است؛ از جمله اینکه بودجه فرهنگی بر اساس چه شاخصهایی تعیین میشود و در طول سال دقیقاً صرف چه اقداماتی شده است.
آریایینژاد خاطرنشان کرد: نهادهای فرهنگی باید به نحوی فعالیت کنند که در معرض اتهام قرار نگیرند و این امر نیازمند کار کارشناسی عمیق است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهادهای فرهنگی شامل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزههای علمیه و مجموعههایی است که خدمات فرهنگی ارائه میدهند و حتی ممکن است در حوزه مقاومت نیز نقش حمایتی داشته باشند، عنوان کرد: باید بررسی شود که مخالفان بودجه فرهنگی با چه استدلالهایی به میدان آمدهاند.
وی ادامه داد: ما باید تابع اوامر و قوانین الهی باشیم و ترویج بیهویتی و برهنگی به هیچ وجه فعالیت فرهنگی محسوب نمیشود. اگر بنا باشد به بهانه فرهنگسازی، برخی سلبریتیها پرورش یابند و به ریشه کشور ضربه بزنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، چنین روندی قابل قبول نیست.
آریایینژاد با تأکید بر اینکه ابتدا باید تعریف دقیق و روشنی از فعالیت فرهنگی ارائه شود، گفت: اصل مطالبه شفافسازی نهادهای فرهنگی پذیرفتنی است، اما مهم این است که چه کسانی و با چه انگیزهای خواستار قطع بودجه فرهنگی هستند؛ مسئله اصلی همینجاست که باید روشن شود.
وی با بیان اینکه قصد دفاع از گروه خاصی را ندارد و تنها بهدنبال استدلال منطقی است، خاطرنشان کرد: مشکل کشور این است که همواره افرادی وجود دارند که با تغییر دولتها برای تأمین منافع خود تلاش میکنند خود را به بدنه دولت نزدیک کنند.
نماینده مردم ملایر در پایان تأکید کرد: دولت باید مراقب باشد چه کسانی از روی دلسوزی همراهی میکنند و چه کسانی به دنبال منافع شخصی هستند، چرا که در بسیاری موارد پاکدستی مجموعه دولت با حضور افراد و گروههای مسئلهدار زیر سوال میرود.
