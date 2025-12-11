صدیقی:بودجه فرهنگی زیربنای هویت ملی و سرمایه اجتماعی است

رضا صدیقی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تحرکات اخیر برای کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی اظهار کرد: این روزها برخی جریان‌ها خواستار حذف یا کاهش بودجه نهادهای فرهنگی شده‌اند. رویکردهای اخیر به حذف یا کاهش بودجه نهادهای فرهنگی را در بستر چالش‌های ساختاری و هیجانی جامعه ارزیابی می‌کنم. این رویکردها، که عمدتاً در دو سه ماه اخیر شدت گرفته، ریشه در فضای ترکیبی ناشی از ناترازی اقتصادی و نقد عملکردی دارد.

وی افزود: فشارهای تورمی و کسری بودجه منجر به برخی مطالبه‌گری‌های غیرواقع با برچسب صرفه‌جویی فوری شده و توجه به نقش استراتژیک فرهنگ به‌عنوان سرمایه اجتماعی را نادیده می‌گیرد. بودجه فرهنگی تنها ۰.۸ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد و ریشه عمده مشکلات در ناترازی مدیریتی، بنگاه‌های زیان‌ده و رانت‌های اقتصادی است.

وی در ادامه تأکید کرد: معتقدم که کاهش بودجه نهادهای فرهنگی که سهم آن از کل بودجه عمومی کشور تنها ۰.۷ تا ۰.۸ درصد است، ضربه مستقیمی به امنیت اجتماعی و انسجام ملی وارد می‌کند. بودجه فرهنگی هزینه نیست، بلکه زیربنای هویت ملی و سرمایه اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: بدون بودجه فرهنگی، بسیاری از فعالیت‌های اثربخش و پیشگیرانه ضعیف و ناکارآمد می‌شود و امنیت نرم جامعه را خلع سلاح می‌کند. ریشه کسری بودجه در بنگاه‌های رانتی و ناکارآمدی مدیریتی نهفته است، لذا نباید آدرس غلط داد و در شرایط خطیر کنونی می‌بایست حساس‌تر بود و نسبت به موضوعات بنیادی و کلان کشور نگاهی راهبردی داشت.

صدیقی درباره ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی در تصمیم‌گیری‌ها افزود: مسائل فرهنگی زیرساخت است و هر فعالیتی باید پیوست فرهنگی داشته باشد. علیرغم اینکه تلاش شد بودجه ارتقا یابد و افزایش پیدا کند، اما آن‌گونه که مدنظر بود نشد. تلاش بر این است که تا جایی که می‌توانیم، بودجه‌های فرهنگی دچار مشکل خاصی نشود و عددی از آن کاهش نیابد.