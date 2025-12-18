به گزارش خبرنگار مهر، عباس بیگدلی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر که با حضور فعالان اقتصادی در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم امسال، بند «دال» قانون بیستوهفتم پیشرفت و توسعه است؛ تصمیمی که وزارتخانه در خصوص نرخ بیمه کشاورزان، مرغداران، نانوایان و کارگاههای تا پنج نفر اتخاذ کرده و متأسفانه این نرخ را حدود سه برابر افزایش داده است.
نماینده مردم قزوین، آبیک در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: این موضوع بهراستی امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه کرده، چراکه بسیاری از عزیزان توانایی پرداخت چنین هزینهای را ندارند و آنان کار میکنند، نیرو دارند، اما از عهده این نرخ برنمیآیند.
وی افزود: شورای اسلامی پیگیر موضوع است و امید داریم دولت حمایت کند تا نرخ بیمه به حالت پیشین بازگردد، برنامه هفتم توسعه مقرر کرده بود که این افزایش طی پنج سال محقق شود، اما اجرای آن در سال نخست دولت، زیان بزرگی به بخش کارفرمایی، بهویژه کارگاههای کوچک وارد کرده است و این مسئله امنیت شغلی کارگران را نیز به خطر انداخته و با شرایط فعلی بازار کار، چالش بزرگی محسوب میشود.
این مسئول تشریح کرد: در بحث حداقل دستمزد، همانگونه که اشاره شد، تورم باید بر اساس سبد خانوار واقعی کارگران سنجیده شود، وابستگی جامعه کارگری به کالاهای اساسی بسیار بیشتر است و باید در تصمیمگیریها لحاظ شود.
این مسئول تاکید کرد: خوشبختانه سال گذشته تصمیمی درست در این زمینه گرفته شد، اما لازم است پیگیریها ادامه یابد و مجلس نیز همراهی کند، همچنین در شرکتهای بالای ۳۵ نفر، قانون کار تکلیف کرده که نماینده کارگر حضور داشته باشد، اما متأسفانه در بسیاری از موارد این امر رعایت نمیشود.
وی یادآور شد: در خصوص حقوق کارکنان سازمان بهزیستی نیز نکاتی مطرح شد، اما سازمان فنی و حرفهای مغفول مانده است؛ حقوق این عزیزان بسیار پایینتر از سایر مجموعههای زیرمجموعه وزارتخانه است و باید به آن توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: بیمه کارگران ساختمانی نیز از معضلات اساسی است و در جلسات وزارتخانه قول داده شد که عدالتمحور و مساوی تقسیم شود، اما همچنان شاهد نابرابری هستیم؛ برخی شهرها سهمیه بیشتری میگیرند و برخی کمتر و بیمه روستایی نیز نیازمند اصلاح جدی است.
بیگدلی عنوان کرد: قانون فعلی مقرر کرده که فرد باید ۱۵ سال حق بیمه پرداخت کند و در سن ۷۵ سالگی بازنشسته شود، در حالی که بسیاری از روستاییان هرگز به این سن نمیرسند و همین امر موجب ناامیدی آنان شده است و این قانون باید با کمک دولت و مجلس اصلاح شود تا امید در دل مردم زنده شود.
وی بیان کرد: در شهرستان تاکستان، پروژه چهارگانه بیمارستان تأمین اجتماعی با قدمتی بیش از ۹ هزار سال و موقعیتی راهبردی در شاهراه شمالغرب کشور، از سال ۱۴۰۰ مصوب شده اما به دلیل توقف مناقصه و انتخاب پیمانکار، پیشرفتی نداشته است که انتظار میرود با حمایت شما این پروژه به سرانجام برسد.
این مسئول تصریح کرد: همچنین در بازدید از مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی، مشکلات جدی در زمینه سرمایش و تهویه هوا مشاهده شد که نیازمند توجه ویژه است، تعرفههای نگهداری معلولین نیز به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست و یارانههای پرداختی پاسخگوی هزینهها نمیباشد.
وی در پایان با تاکید براینکه پیشنهادی نیز مطرح شد که میتواند راهگشا باشد گفت: تفاهمی میان وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت رفاه و امور اجتماعی صورت گیرد تا زمینهایی از سوی مسکن و شهرسازی اهدا شود و تسهیلات لازم از طریق وزارت رفاه پرداخت گردد و این اقدام میتواند وضعیت دشوار مراکز نگهداری معلولین را بهبود بخشد و امیدی تازه در جامعه ایجاد کند.
