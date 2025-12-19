حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی تحلیلها و جریانسازیها در فضای رسانهای کشور، اظهار داشت: این روزها عدهای بهصورت هدفمند تلاش میکنند این گزاره را القا کنند که دولت باید اعتبارات و بودجههای نهادهای فرهنگی را کاهش دهد، در حالی که چنین رویکردی مبتنی بر یک تحلیل نادرست از شرایط فرهنگی جامعه است.
وی افزود: ما با کاهش اعتبارات و بودجه هر دستگاهی که ناکارآمد باشد موافقیم و هیچگونه دفاعی از هدررفت منابع عمومی وجود ندارد، اما صدور یک حکم کلی و فراگیر برای کاهش بودجه نهادهای فرهنگی، خطایی بزرگ و راهبردی است که میتواند آسیبهای جدی و ماندگاری به حوزه فرهنگ وارد کند.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز فضای فرهنگی کشور کاملاً قابل مشاهده است و همه میبینند جامعه از چه آسیبهایی رنج میبرد؛ با وجود تمام کمبودها و کاستیها، نیاز کشور به تقویت نهادهای فرهنگی بیش از گذشته احساس میشود و تضعیف این بخش، پیامدهای جبرانناپذیری خواهد داشت.
حسینیکیا با تأکید بر لزوم اصلاح مسیر نظارت بر هزینهکرد منابع عمومی، بیان کرد: اگر دولت نسبت به اعتبارات و نحوه هزینهکرد آنها دغدغه دارد، باید تمرکز خود را بر بنگاههای متعدد دولتی بگذارد که امروز نیازمند نظارتهای جدیتر هستند و بعضاً به حیات خلوت سیاسیون تبدیل شدهاند؛ محل اصلی نظارت و برخورد، این بخشهاست.
وی ادامه داد: هیئتمدیرههای فراوانی در کشور فعال هستند که هیچ نقش مؤثری در رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی ندارند و عملاً خروجی قابل دفاعی ارائه نمیدهند؛ اصلاح ساختار بودجهای باید از این نقاط آغاز شود نه از نهادهای فرهنگی که مأموریت اصلی آنها حفظ و تقویت بنیانهای فکری و اجتماعی جامعه است.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ارائه تحلیلهای انحرافی در فضای عمومی، خاطرنشان کرد: برخی افراد ممکن است حرفهایی بزنند که در ظاهر حق به نظر میرسد اما در باطن، مسیر باطل را نشان میدهد و نتیجه آن آدرس غلط دادن به افکار عمومی است؛ این روند، آگاهانه یا ناآگاهانه، به تضعیف جبهه فرهنگی کشور منجر میشود.
حسینیکیا تأکید کرد: در شرایط فعلی، نهادهای فرهنگی باید رسالت خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند و نقشآفرینی مؤثرتری در جامعه داشته باشند، چرا که تقویت فرهنگ یکی از اصلیترین ابزارهای مقابله با جنگ نرم و تهدیدهای فکری است.
وی در عین حال به برخی ضعفها در عملکرد رسانهای نهادهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: یکی از اشکالات وارد به این مجموعهها آن است که اقدامات و فعالیتهای خود را بهدرستی اطلاعرسانی نکردهاند و مردم با خدمات و اثرگذاری آنها کمتر آشنا هستند؛ این نهادها باید در حوزه اطلاعرسانی و شفافسازی عملکرد خود فعالتر عمل کنند.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: مردم نیز باید هوشیار باشند و مراقبت کنند در دام فضاسازیها و پازلهایی که دشمن برای تضعیف نهادهای فرهنگی طراحی کرده، گرفتار نشوند؛ تقویت فرهنگ یک ضرورت راهبردی برای کشور است و نباید با آدرسهای غلط، این ضرورت تضعیف شود.
