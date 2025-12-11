به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن صنفی عکاسان سینما روز چهارشنبه ۱۹ آذر در خانه سینما برگزار شد و به اتفاق آرا محمد فوقانی به عنوان رئیس هیئت مدیره، علی نیک رفتار به عنوان نایب رئیس، امیر عابدی عضو هیئت مدیره، ایران انتظام به عنوان دبیر، مهدی حیدری به عنوان خزانه دار، مسعود اشتری به عنوان بازرس، جلال الدین حمیدی به عنوان علی البدل اول، سمیرا بختیاری به عنوان علی البدل دوم و نازنین سلامیان به عنوان بازرس علی البدل معرفی شدند.

مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما در روز ۱۲ آذر برگزار شد و در این جلسه از میان نامزدهای این دوره انتخابات هئیت مدیره و بازرس انجمن، به ترتیب محمد فوقانی با ۵۶ رای، علی نیک رفتار با ۴۲ رای، ایران انتظام با ۳۸ رای، امیر عابدی با ۳۰ رای، مهدی حیدری با ۲۷ رای، جلال الدین حمیدی با ۲۱ رای، سمیرا بختیاری با ۲۰ رای در ترکیب هیئت‌مدیره و مسعود اشتری با ۳۸ رای و نازنین سلامیان با ۱۳ رای به عنوان بازرس و علی البدل بازرس انتخاب شدند.