بارش باران محورهای جنوبی و غربی اصفهان را لغزنده کرد

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان اصفهان، اظهار کرد: هماکنون محورهای بهارستان، شهرکرد، نجفآباد، بزرگراه آزادگان به سمت شاهینشهر، آزادراه امیرکبیر، محور شهرضا و یاسوج شاهد بارش باران و لغزندگی سطح راه هستند.
وی افزود: بارندگی در برخی نقاط مانند مسیرهای مرتفع منجر به کاهش شدید میدان دید شده و احتمال بروز حوادث چندبرخوردی را افزایش میدهد.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه رانندگان حتماً پیش از سفر وضعیت هوا و راهها را بررسی کنند تصریح کرد: توصیه میشود تمامی خودروها بهویژه وسایل نقلیه عبوری از محورهای کوهستانی، تجهیزات کامل زمستانی از جمله زنجیرچرخ همراه داشته باشند.
وی گفت: متأسفانه بسیاری از تصادفات روزهای اخیر به دلیل بیتوجهی به همین نکته ساده رخ داده است.
مولوی تأکید کرد: نیروهای پلیس راه در تمامی محورهای لغزنده مستقر هستند و در صورت مشاهده خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی، نسبت به اعمال قانون یا جلوگیری از ادامه مسیر اقدام میشود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: هدف اصلی پلیس حفظ جان مردم است و رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی، همکاری کامل با عوامل پلیس را داشته باشند.
نظر شما