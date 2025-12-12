  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۶

مه‌گرفتگی در محورهای شرقی و شمالی اصفهان؛تردد در همه جاده‌ها برقراراست

مه‌گرفتگی در محورهای شرقی و شمالی اصفهان؛تردد در همه جاده‌ها برقراراست

اصفهان – رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به بارندگی شب گذشته و بروز پدیده مه‌گرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی استان گفت: کاهش دید در محورکاشان–اصفهان و همه محورهای نائین گزارش شده است.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای استان اصفهان اظهار داشت: بارندگی‌های شب گذشته باعث بروز مه‌گرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی استان به‌ویژه در محور کاشان – نائین و بخش‌هایی از محورهای شرقی شهرستان نائین شده است.

وی با بیان اینکه کاهش دید افقی در این محورها گزارش شده است، افزود: تیم‌های پلیس راه از نخستین ساعات صبح در نقاط مه‌آلود مستقر شده و در حال مدیریت ترافیک و هدایت خودروها هستند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: با وجود مه‌گرفتگی، هیچ‌یک از مسیرهای اصلی و فرعی استان مسدود نیست و تردد در همه جاده‌ها برقرار است؛ با این حال رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

سرهنگ مولوی همچنین از رانندگان خواست ضمن استفاده از چراغ‌های مه‌شکن، از سبقت‌های ناگهانی در مسیرهای مه‌آلود خودداری کرده و آخرین وضعیت راه‌ها را پیش از سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راه دریافت کنند.

وی تأکید کرد: پلیس راه استان تا بازگشت شرایط جوی به وضعیت پایدار، به‌صورت مستمر در محورهای لغزنده و دارای مه‌گرفتگی حضور خواهد داشت تا رفت‌وآمد شهروندان با کمترین اختلال انجام شود.

کد خبر 6686300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها