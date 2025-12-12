سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای استان اصفهان اظهار داشت: بارندگیهای شب گذشته باعث بروز مهگرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی استان بهویژه در محور کاشان – نائین و بخشهایی از محورهای شرقی شهرستان نائین شده است.
وی با بیان اینکه کاهش دید افقی در این محورها گزارش شده است، افزود: تیمهای پلیس راه از نخستین ساعات صبح در نقاط مهآلود مستقر شده و در حال مدیریت ترافیک و هدایت خودروها هستند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: با وجود مهگرفتگی، هیچیک از مسیرهای اصلی و فرعی استان مسدود نیست و تردد در همه جادهها برقرار است؛ با این حال رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.
سرهنگ مولوی همچنین از رانندگان خواست ضمن استفاده از چراغهای مهشکن، از سبقتهای ناگهانی در مسیرهای مهآلود خودداری کرده و آخرین وضعیت راهها را پیش از سفر از طریق سامانههای اطلاعرسانی پلیس راه دریافت کنند.
وی تأکید کرد: پلیس راه استان تا بازگشت شرایط جوی به وضعیت پایدار، بهصورت مستمر در محورهای لغزنده و دارای مهگرفتگی حضور خواهد داشت تا رفتوآمد شهروندان با کمترین اختلال انجام شود.
